Новини
Спорт »
Бг футбол »
Изпълнителният директор на ЦСКА: Бъдещето ни е сигурно

Изпълнителният директор на ЦСКА: Бъдещето ни е сигурно

10 Юни, 2026 09:00 796 2

  • цска-
  • вангел вангелов-
  • валтер папазки-
  • футбол

Валтер Папазки е човек, който гледа дългосрочно и не приема една загуба от отбор като Септември като трагедия

Изпълнителният директор на ЦСКА: Бъдещето ни е сигурно - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов разкри, че бъдещето на клуба е обезпечено, благодарение на собственика на тима.

„Виждаме се сравнително често за толкова зает човек (Валтер Папазки - бел.ред.). Той е човек, който гледа дългосрочно и не приема една загуба от отбор като Септември като трагедия. Не искам да подценявам отбора на Септември, те са с по-скромни възможности и претенции. Той не прави трагедии от една загуба, нито пък изпада в другата крайност след някоя победа срещу водещите отбори. Той е човек, който каквото се е захванал да прави, го е докарвал до край. Така че визията му е дългосрочна и това ни дава спокойствие, въпреки подобни загуби, да работим в нормална обстановка“, сподели Вангелов в подкаста „Код спорт“.

Той сподели подробности за изискването за регистрация на феновете за новия стадион и бе категоричен, че смяна на старши треньора Христо Янев не е била обсъждана.

„А това, което казвате за нашия бюджет, искам да уточня, чисто спортно-технически инвестициите в бази и стадиони са огромни, но спортно-техническият бюджет не надхвърля бюджетите на отборите около нас в първенството. Така че донякъде е мит това за големите харчове за заплати или трансфери.“

„Това наистина ни е болна тема – за българите в първенството. Всички искаме в ЦСКА да играят повече българи. Това е една от причините да се инвестира толкова много в базата за детско-юношеската школа. Ако се върнем назад във времето, моделът на големите български отбори беше да взимат най-добрите футболисти от българското първенство. Сега виждаме, че това вече не е достатъчно, просто много от играчите не са на нивото на европейските отбори. Това е истината, за съжаление.“

„Ние правим крачка в тази посока, но смятам, че ако не се направят още крачки и в други клубове, няма да е достатъчно само една школа да промени картината“, добави той.

"Ако трябва да гледаме по-далеч, това, което сме обсъждали с г-н Папазки, вече съм го споделял, да се утвърдим, да се върнем към славните си времена, ЦСКА да бъде постоянна величина в Европа, да изграждаме кадри, да развиваме юноши, които да минават през първия отбор и, най-важното, да играят на най-високото ниво в европейския футбол. Така ще имаме удовлетворение от свършената работа. Като цяло желанията ни за бъдещето са много далечни и амбициозни", каза още Вангел Вангелов.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демек кьор софрата вие

    2 1 Отговор
    е сигурна

    09:35 10.06.2026

  • 2 Левски 1914

    0 0 Отговор
    Ами ако не е ясно вие знаете как става , ФАЛИТ и припознавате числото.

    10:53 10.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове