Изпълнителният директор на ЦСКА: Бъдещето ни е сигурно

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов разкри, че бъдещето на клуба е обезпечено, благодарение на собственика на тима.

„Виждаме се сравнително често за толкова зает човек (Валтер Папазки - бел.ред.). Той е човек, който гледа дългосрочно и не приема една загуба от отбор като Септември като трагедия. Не искам да подценявам отбора на Септември, те са с по-скромни възможности и претенции. Той не прави трагедии от една загуба, нито пък изпада в другата крайност след някоя победа срещу водещите отбори. Той е човек, който каквото се е захванал да прави, го е докарвал до край. Така че визията му е дългосрочна и това ни дава спокойствие, въпреки подобни загуби, да работим в нормална обстановка“, сподели Вангелов в подкаста „Код спорт“.

Той сподели подробности за изискването за регистрация на феновете за новия стадион и бе категоричен, че смяна на старши треньора Христо Янев не е била обсъждана.

„А това, което казвате за нашия бюджет, искам да уточня, чисто спортно-технически инвестициите в бази и стадиони са огромни, но спортно-техническият бюджет не надхвърля бюджетите на отборите около нас в първенството. Така че донякъде е мит това за големите харчове за заплати или трансфери.“

„Това наистина ни е болна тема – за българите в първенството. Всички искаме в ЦСКА да играят повече българи. Това е една от причините да се инвестира толкова много в базата за детско-юношеската школа. Ако се върнем назад във времето, моделът на големите български отбори беше да взимат най-добрите футболисти от българското първенство. Сега виждаме, че това вече не е достатъчно, просто много от играчите не са на нивото на европейските отбори. Това е истината, за съжаление.“

„Ние правим крачка в тази посока, но смятам, че ако не се направят още крачки и в други клубове, няма да е достатъчно само една школа да промени картината“, добави той.

"Ако трябва да гледаме по-далеч, това, което сме обсъждали с г-н Папазки, вече съм го споделял, да се утвърдим, да се върнем към славните си времена, ЦСКА да бъде постоянна величина в Европа, да изграждаме кадри, да развиваме юноши, които да минават през първия отбор и, най-важното, да играят на най-високото ниво в европейския футбол. Така ще имаме удовлетворение от свършената работа. Като цяло желанията ни за бъдещето са много далечни и амбициозни", каза още Вангел Вангелов.