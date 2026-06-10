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КЗК изиска сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги

КЗК изиска сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги

10 Юни, 2026 12:44 970 27

  • кзк-
  • кошница с грижа-
  • закон за защита на конкуренцията

Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган

КЗК изиска сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с медийни публикации за сигнал от български земеделски производители относно оказван натиск за намаляване на доставни цени от страна на търговските вериги по повод инициативата „Кошница с грижа“, Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните.

Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган.

КЗК ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Комисията подчертава, че всяка инициатива за по-достъпни цени за потребителите следва да бъде реализирана при спазване на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и забраните за нелоялни търговски практики и не може да бъде за сметка на производителите чрез натиск върху доставни цени, едностранно предоговаряне или други практики, които биха могли да нарушат баланса във веригата на доставки.

Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показа тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. КЗК констатира и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност.

Комисията припомня, че в края на май 2026 г. образува производства срещу търговските вериги „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в резултат на информацията от секторния анализ на пазара на храни и на базата на данни от задълбоченото проучване на КЗК на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители.

Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава. Информацията от настоящия сигнал ще бъде присъединена към него. КЗК е готова да се самосезира в рамките на своите правомощия и да образува нови производства, в случай че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент към потребителите в рамките на правителствената инициатива „Кошница с грижа“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    7 11 Отговор
    И тия земеделски производители са имекери искат по 4 евро за кило череши на едро после вие искате в магазина да ги намалят на 2.50.

    Коментиран от #14

    12:47 10.06.2026

  • 2 имаджин

    3 0 Отговор
    „Кошница с хижа“

    12:47 10.06.2026

  • 3 Само входирам

    11 0 Отговор
    "Мижи да те лажем!" Имитации на кипяща дейност. Закони трябват, български, а не комисии с вяло състояние и скъпо съдържание. В дейността на всеки чужд тук е замесен наш властоимащ в сянка. В мафията със свидетелите не се церемонят.

    Коментиран от #27

    12:49 10.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Ясно е че ще го отнесат пак българските производители а малките магазини ще фалират.

    Коментиран от #5

    12:50 10.06.2026

  • 5 Въййййй

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Отиде ти кафеджийницата.

    Коментиран от #15

    12:51 10.06.2026

  • 6 Точно

    7 5 Отговор
    Войната срещу веригите се усилва. Докато не ги изгонят от България няма да се спрат. Отварят място за Магазини за хората.

    Коментиран от #7

    12:51 10.06.2026

  • 7 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Точно":

    Изгонването на веригите ще се отчете като победа над олигарсите.

    Коментиран от #13

    12:53 10.06.2026

  • 8 шири

    0 3 Отговор
    Натискам лекичко и смучкам издутините отпред на моята мома.

    12:53 10.06.2026

  • 9 Росен Карадимов трупа точки за пенцията

    1 0 Отговор
    КЗК изиска сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги

    Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган
    -;-
    Кой ща си подаде информацията
    Другарят Росен Карадимов трупа точки за пенцията

    12:55 10.06.2026

  • 10 после ще се види колко сме купували

    0 0 Отговор
    после ще се видят резултатите колко не сме купували, защото търговията не е като да умножиш х2

    12:57 10.06.2026

  • 11 Сталин

    4 3 Отговор
    Кога най сетне картелите на западните мародери ще бъдат глобявани с по 100 милиона както е на запад

    12:58 10.06.2026

  • 12 Сталин

    1 2 Отговор
    WSJ пишат за икономическото чудо на Северна Корея,ръста на икономиката е 6,7% ,мащабни инвестиции в огромни инфраструктурни проекти ,супермодерни сгради в Пхенян и електрически коли навсякъде,производство на балистични ракети,голям ръст на зърнопроизводство 5 милиона тона, и това без една стотинка заеми и постоянни санкции от запада ,а България в клуба на богатите произвежда само цървули

    12:59 10.06.2026

  • 13 не се знае как ще ни осъдят

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Така е
    00ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Точно":

    Изгонването на веригите ще се отчете като победа над олигарсите.

    12:59 10.06.2026

  • 14 А кажи

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    кой е измекяр,
    като изкупуват от производителите салатата на 0,60 €, а я продават на 2,00 € ?

    Коментиран от #17, #20, #26

    13:10 10.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Въййййй":

    Ще работим в Макдоналдс за 1 евро на час.

    Коментиран от #19

    13:14 10.06.2026

  • 16 хаха

    3 0 Отговор
    Само ден след старта на „Кошницата с грижа“, от Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) изпратиха официална позиция до министър-председателя Румен Радев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за упражнен натиск върху земеделските производители.

    Сетили се били бюджетните въшки.

    13:17 10.06.2026

  • 17 Ти кажи

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "А кажи":

    Пулев каза, че веригите трябва да имат социална функция. Щом купуват на 60 цента, трябва да продават на 40 цента.

    Коментиран от #24

    13:17 10.06.2026

  • 18 хаха

    1 0 Отговор
    "Комисията ПРИЗОВАВА земеделските производители "

    "Само ден след старта на „Кошницата с грижа“, от Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) "

    Наясно ли сте, че всичките тези организации са РЕГИСТРИРАНИ бе безполезни ориенталски бюрократчета такива?
    Във фейсшит ги призовавате А?
    ХАХАХА

    13:20 10.06.2026

  • 19 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Я се скрий бе!

    "Инвестиция от €79 милиона планира McDonalds в Румъния"
    При вас ще инвестира в тоалетна хартия.

    Коментиран от #21, #23

    13:22 10.06.2026

  • 20 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "А кажи":

    Това е в София, там са паралии.

    13:25 10.06.2026

  • 21 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    САЩ преди бяха инвестирали в завод за тоалетни чинии в Севлиево.

    13:26 10.06.2026

  • 22 ПРОЛЕТТА КОГАТО ВНОСНИТЕ

    2 1 Отговор
    КРАСТАВИЦИ БЯХА ПО 5,,,, 6 ЛЕВА КООФЛЕНД ПУСНА ПЪРВОТО БРАНЕ НАБЪЛГАРСКИ КРАСТАВИЦИ ПО ДВА ЛЕВА И ДЕСЕТ СТОТИНКИ......СМЯТАТА ЛИ ЧЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ С КЕФ ИМ ГИ Е ПОДАРИЛ......ЩО НЕ НА НАТИСНАХА ТУРСКИТЕ ВНОСИТЕЛИ НА КРАСТАВИЦИ ТЕ ДА СИ НАМАЛЯТ ЦЕНАТА НА ДВА ЛЕВА.......ШОТ ТАМ НОМЕРА НЕ МИНАВА....

    13:28 10.06.2026

  • 23 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    След обявената война срещу веригите магазини, всички сериозни инвеститори ще отбягват България.

    13:29 10.06.2026

  • 24 Виж ком 22

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ти кажи":

    ТОА ФИЛМ ДЕТ ГО ПУСКАШ Е ЖИВА ИЗМАМА...

    13:30 10.06.2026

  • 25 така е

    2 1 Отговор
    Всеки опит за централизирано диктуване на цените в държавата, води до празни щандове. Ще го научите по трудния начин.

    13:33 10.06.2026

  • 26 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "А кажи":

    Веригите са комисионери. Веригите стоки не купуват. Каквото не успеят да продадат, го връщат на доставчика.

    13:35 10.06.2026

  • 27 КЗК ,комисия за защита на картелите

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само входирам":

    Най много мъмрене пред строя или някоя символична глоба. Картела си продължава както години досега.

    13:50 10.06.2026

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