КЗК изиска сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги

Във връзка с медийни публикации за сигнал от български земеделски производители относно оказван натиск за намаляване на доставни цени от страна на търговските вериги по повод инициативата „Кошница с грижа“, Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните.
Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган.
КЗК ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
Комисията подчертава, че всяка инициатива за по-достъпни цени за потребителите следва да бъде реализирана при спазване на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и забраните за нелоялни търговски практики и не може да бъде за сметка на производителите чрез натиск върху доставни цени, едностранно предоговаряне или други практики, които биха могли да нарушат баланса във веригата на доставки.
Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показа тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. КЗК констатира и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност.
Комисията припомня, че в края на май 2026 г. образува производства срещу търговските вериги „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в резултат на информацията от секторния анализ на пазара на храни и на базата на данни от задълбоченото проучване на КЗК на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители.
Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава. Информацията от настоящия сигнал ще бъде присъединена към него. КЗК е готова да се самосезира в рамките на своите правомощия и да образува нови производства, в случай че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент към потребителите в рамките на правителствената инициатива „Кошница с грижа“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #14
12:47 10.06.2026
2 имаджин
12:47 10.06.2026
3 Само входирам
Коментиран от #27
12:49 10.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:50 10.06.2026
5 Въййййй
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Отиде ти кафеджийницата.
Коментиран от #15
12:51 10.06.2026
6 Точно
Коментиран от #7
12:51 10.06.2026
7 Така е
До коментар #6 от "Точно":Изгонването на веригите ще се отчете като победа над олигарсите.
Коментиран от #13
12:53 10.06.2026
8 шири
12:53 10.06.2026
9 Росен Карадимов трупа точки за пенцията
Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган
-;-
Кой ща си подаде информацията
Другарят Росен Карадимов трупа точки за пенцията
12:55 10.06.2026
10 после ще се види колко сме купували
12:57 10.06.2026
11 Сталин
12:58 10.06.2026
12 Сталин
12:59 10.06.2026
13 не се знае как ще ни осъдят
До коментар #7 от "Така е":Така е
00ОТГОВОР
До коментар 6 от "Точно":
Изгонването на веригите ще се отчете като победа над олигарсите.
12:59 10.06.2026
14 А кажи
До коментар #1 от "Хаха":кой е измекяр,
като изкупуват от производителите салатата на 0,60 €, а я продават на 2,00 € ?
Коментиран от #17, #20, #26
13:10 10.06.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Въййййй":Ще работим в Макдоналдс за 1 евро на час.
Коментиран от #19
13:14 10.06.2026
16 хаха
Сетили се били бюджетните въшки.
13:17 10.06.2026
17 Ти кажи
До коментар #14 от "А кажи":Пулев каза, че веригите трябва да имат социална функция. Щом купуват на 60 цента, трябва да продават на 40 цента.
Коментиран от #24
13:17 10.06.2026
18 хаха
"Само ден след старта на „Кошницата с грижа“, от Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) "
Наясно ли сте, че всичките тези организации са РЕГИСТРИРАНИ бе безполезни ориенталски бюрократчета такива?
Във фейсшит ги призовавате А?
ХАХАХА
13:20 10.06.2026
19 хаха
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Я се скрий бе!
"Инвестиция от €79 милиона планира McDonalds в Румъния"
При вас ще инвестира в тоалетна хартия.
Коментиран от #21, #23
13:22 10.06.2026
20 Хаха
До коментар #14 от "А кажи":Това е в София, там са паралии.
13:25 10.06.2026
21 Гост
До коментар #19 от "хаха":САЩ преди бяха инвестирали в завод за тоалетни чинии в Севлиево.
13:26 10.06.2026
22 ПРОЛЕТТА КОГАТО ВНОСНИТЕ
13:28 10.06.2026
23 Така е
До коментар #19 от "хаха":След обявената война срещу веригите магазини, всички сериозни инвеститори ще отбягват България.
13:29 10.06.2026
24 Виж ком 22
До коментар #17 от "Ти кажи":ТОА ФИЛМ ДЕТ ГО ПУСКАШ Е ЖИВА ИЗМАМА...
13:30 10.06.2026
25 така е
13:33 10.06.2026
26 хе хе
До коментар #14 от "А кажи":Веригите са комисионери. Веригите стоки не купуват. Каквото не успеят да продадат, го връщат на доставчика.
13:35 10.06.2026
27 КЗК ,комисия за защита на картелите
До коментар #3 от "Само входирам":Най много мъмрене пред строя или някоя символична глоба. Картела си продължава както години досега.
13:50 10.06.2026