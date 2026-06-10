Украинската армия: Поразихме ключови обекти на пристанището на Мариупол

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по няколко ключови обекта на пристанището в окупирания от Русия украински пристанищен град Мариупол, като значително са намалили оперативния му капацитет, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.
Силите за безпилотни системи, в сътрудничество с 1-ви Азовски корпус на Националната гвардия, Службата за сигурност на Украйна и Центъра за специални операции „А“, са нанесли ударите по инфраструктурата в пристанището.
В изявление украинските подразделения за дронове посочиха, че пристанището е останало без ток след ударите и че атаката „значително е ограничила“ използването на Мариупол като център за военна логистика. Освен за това, пристанището се използва от руските сили и за незаконен износ на украинско зърно, въглища и метали към Русия.
Укринформ съобщи по-рано, че руските власти са въвели ограничения за пътническия транспорт по маршрута през Мариупол поради заплахата от дейността на украински дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червен кхмер
Коментиран от #7, #8, #18, #47, #48
12:55 10.06.2026
2 Ха ХаХа
Енергетимуски и нефтени рафинерии, мостове и Векове са ликвидирани вхл Украйна
Удари ли сте нищо в Мариупол мошенници.
Коментиран от #49
12:55 10.06.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #52
12:56 10.06.2026
4 Пунко
12:56 10.06.2026
5 стамболовски
Коментиран от #43, #50
12:56 10.06.2026
6 Варна 3
Коментиран от #9, #10
12:56 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Напред
До коментар #6 от "Варна 3":В Баба Алино
12:57 10.06.2026
10 Къде напреде бе
До коментар #6 от "Варна 3":нали у варна са ви взели вече украинците и ви гъбаркат яко
Коментиран от #19
12:58 10.06.2026
11 Хер Флик
12:58 10.06.2026
12 В.В.П. повелителят на члмите
Коментиран от #54
12:59 10.06.2026
13 Пич
Коментиран от #22, #33
12:59 10.06.2026
14 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #15, #17
13:00 10.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Жълтопаветник
Коментиран от #31
13:01 10.06.2026
17 Хер Флик
До коментар #14 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Яяяяя,Яяяяяя, Гуууд, Арбайтеннн рюссс Украиннн, Яяяяяя, Шнелааа
13:02 10.06.2026
18 Да видим кога ще има СВО-2
До коментар #1 от "Червен кхмер":Червен кхмер
65ОТГОВОР
РуZкия поZор е безкраен.Такова унижение Матушката не е имала в своята история.
Коментиран от 7, 8
-;-
Да видим кога ще има СВО-2
Защото няма начин рашистите да оставят така лесно арменците да се махнат от руZZката Кочина!
13:02 10.06.2026
19 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #10 от "Къде напреде бе":Нашите си имат нов дом - Варна. Варна произлиза от Одесос, както на Украйна е наречена Одеса. Така че съм добре дошъл в новия дом. Украйна ще победи. Украйна ликува!
Коментиран от #21
13:03 10.06.2026
20 Задунайски празнокарпузник
13:04 10.06.2026
21 Не пийте
До коментар #19 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":прокиснало мляко в жегата,действа на едната клетка в мозъка славеща украйна
Коментиран от #26
13:06 10.06.2026
22 1600 дни Райха не може да мине пепел
До коментар #13 от "Пич":Пич
42ОТГОВОР
Само истински дебил би обърнал внимание на Укроинформ!!! Преди около час изгледах няколко клипа в които се виждат, как Украйна става на пепел!!!
-;-
Другарки и другари, като така напредва славната Втора армия на Светот, къде са победите и на картата какво се вижда.
Нещо като възхода на социализъма, и с връзки си купувахме VЕФ и пералня Аурика!
Колко са пропаднали путлеристите!
13:06 10.06.2026
23 Клоуна пусин 🤡💩
13:06 10.06.2026
24 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Коментиран от #30
13:08 10.06.2026
25 Смешник
Коментиран от #27
13:08 10.06.2026
26 Пийте водката със сельодката
До коментар #21 от "Не пийте":Не пийте
00ОТГОВОР
До коментар 19 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":
прокиснало мляко в жегата,действа на едната клетка в мозъка славеща украйна
-;-
Пийте водката със сельодката
Така ще си повярвате колко сте велики и каква империя имало!
13:08 10.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?
Коментиран от #32
13:09 10.06.2026
29 Гаварит Киев!
13:10 10.06.2026
30 какъв е бил Хитлер.
До коментар #24 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
00ОТГОВОР
Що унижавате "вторая" бе.
-;-
рашистите сами се изложиха още при Гостомел и като видях взривените мостове не очаквах чак пък такъв Къшмер
А като видях Каховка и ми стана ясно какъв е бил Хитлер.
13:11 10.06.2026
31 По интересно е
До коментар #16 от "Жълтопаветник":над Киев какви пернати ще долетят. И дали няма да има гъбки след тях.
13:11 10.06.2026
32 Дедо
До коментар #28 от "Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?":Аз го знам деГрадев!
13:12 10.06.2026
33 Така е
До коментар #13 от "Пич":51 унищожени монголски корабли и 2 подводници Фира! 29 танкера приватизирани от Бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА!
Мариупол и областта са изцяло под контрола на Украинските дронове
Хихихихихи
Коментиран от #36
13:12 10.06.2026
34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
13:12 10.06.2026
35 Иван 1
Коментиран от #44
13:16 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Zaxaрова
13:16 10.06.2026
38 Варна 3
До коментар #36 от "Да така е":Лъжата има за цел опростачването
13:17 10.06.2026
39 Дон Корлеоне
13:18 10.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Три дня и всьо
13:20 10.06.2026
42 Да обобщим
13:20 10.06.2026
43 Факт
До коментар #5 от "стамболовски":Като Англия и САЩ
13:21 10.06.2026
44 ааа,
До коментар #35 от "Иван 1":градят градят, я виж какви красоти за чудо и приказ са изградили на Баба Алино. Е, вярно, че са незаконни, вярно че са в защитена местност, и че са направили в непосредствена близост до луксозните сгради огромни сметища, но това са дребни неща. Важното е, че градят, особено ако има кой да има милиарди без да контролира за какво се ползват.
13:25 10.06.2026
45 Една винена мушица живее от 2 до 5дни
13:29 10.06.2026
46 РФ е въздух под налягане !
13:30 10.06.2026
47 Хуманно
До коментар #1 от "Червен кхмер":Два Сармата с по 200 килотона и зеления нос при бандера
13:33 10.06.2026
48 Голямо геройство
До коментар #1 от "Червен кхмер":Червени кхмери, заедно с нативски "миротворци" тероризират мирното население точно преди сезона на отпуските. Русия ще ремонтира повреденото имущество и ще си събере вересиите.
13:33 10.06.2026
49 За съжаление
До коментар #2 от "Ха ХаХа":Войната срещу мирното население е на път да доведе до необратими последици за цяла Източна и Средна Европа.
13:36 10.06.2026
50 Тоталщета
До коментар #5 от "стамболовски":Добре, че тя освободи баба ти и дядо ТИ, сега д можеш да караш тротинетка и да шмъркаш свободно
Коментиран от #55
13:36 10.06.2026
51 ОтовретеСи
13:37 10.06.2026
52 Римува се с
До коментар #3 от "Атина Палада":бунаци?
13:37 10.06.2026
53 Ако,
Коментиран от #60, #62
13:39 10.06.2026
54 Човек от народа
До коментар #12 от "В.В.П. повелителят на члмите":Иди да си полекуваш хемороидите от Евроласките на Марсула, да имаш сили за още евробанани в ауспуха
Коментиран от #57
13:39 10.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Фейк
13:41 10.06.2026
57 Чиба, nocepko !
До коментар #54 от "Човек от народа":Я марш да дyxaш на "Калашниците" ма, napцaл !!!
Коментиран от #68, #72
13:43 10.06.2026
58 А къде се изгубиха
13:45 10.06.2026
59 баба Меца
13:48 10.06.2026
60 Жириновски
До коментар #53 от "Ако,":Време е вече и запада който воюва подло с Русия да усети несгодите на войната на свой собствен гръб.. След 2-3 Сармата на европудел ще се запее друга песен малко по кахърна и миролюбива
13:48 10.06.2026
61 Кой сега е агресора ?!?
Коментиран от #64
13:48 10.06.2026
62 Боа
До коментар #53 от "Ако,":Тя щеше да прати ядрения флаг!
13:48 10.06.2026
63 Готов за бой
13:50 10.06.2026
64 МДАМ
До коментар #61 от "Кой сега е агресора ?!?":Агресорът и преди, и сега е един - Раzzия.
13:50 10.06.2026
65 ВВП
До коментар #55 от "Чиба, съветска мумио !":Учи руския химн пъпчиваЕвопачавро недолъзгана че ще те изпитвам скоро
Коментиран от #67
13:51 10.06.2026
66 Механик
13:52 10.06.2026
67 Гресирана ватенка
До коментар #65 от "ВВП":Което не бива да ти пречи да си го поставяш в заза 😁😁😁
Коментиран от #71
13:54 10.06.2026
68 Масова мозъчна ваксинация
До коментар #57 от "Чиба, nocepko !":Я, говорещо евролай.. Но💩
13:55 10.06.2026
69 Някой
И се казва нео-наци АЗОВ батальон - така дефинирано па американски държавни документи - може да намерите онлайн. С 2 наци символа на емблемата - наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан. Образувани 2013 от крайно десни и футболни хулигани, като с име Бял чук.
Покрай един бил се с тях избил 51 мюсюлмани в Крайстчърч Нова Зеландия в конгреса на САЩ е предлагано да бъдат обявени за терористична организация, но само им намалят давано оръжие. Управляващите САЩ използват всякакви терористи.
Бандеровците слагащи кръгче със свастика на украинското знаме. Бандера издигнат за герой на народа 2010г. Преди там като са искали да обидят някой на изрод, са му викали Бандера.
13:55 10.06.2026
70 седесарко
13:56 10.06.2026
71 ЗемиТоя
До коментар #67 от "Гресирана ватенка":Отиди да те начешат в кварталната градинка както си свикнала брадатите лелички от лгбт жълтопаветната ти дружинка да се олабиш малко, че май си напрегната нещо
14:04 10.06.2026
72 Българин
До коментар #57 от "Чиба, nocepko !":ЛгбтЕвроБоклука и фашизма нямате бъдеще в България, забирай родител 1 и 2 дето са те изходили и заминавай за брюксел докато можеш
14:13 10.06.2026
73 Работайте братя!
14:30 10.06.2026