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Украинската армия: Поразихме ключови обекти на пристанището на Мариупол
  Тема: Украйна

Украинската армия: Поразихме ключови обекти на пристанището на Мариупол

10 Юни, 2026 12:53 2 047 73

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • мариупол-
  • крим-
  • черно море

Укринформ съобщи по-рано, че руските власти са въвели ограничения за пътническия транспорт по маршрута през Мариупол поради заплахата от дейността на украински дронове

Украинската армия: Поразихме ключови обекти на пристанището на Мариупол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по няколко ключови обекта на пристанището в окупирания от Русия украински пристанищен град Мариупол, като значително са намалили оперативния му капацитет, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Силите за безпилотни системи, в сътрудничество с 1-ви Азовски корпус на Националната гвардия, Службата за сигурност на Украйна и Центъра за специални операции „А“, са нанесли ударите по инфраструктурата в пристанището.

В изявление украинските подразделения за дронове посочиха, че пристанището е останало без ток след ударите и че атаката „значително е ограничила“ използването на Мариупол като център за военна логистика. Освен за това, пристанището се използва от руските сили и за незаконен износ на украинско зърно, въглища и метали към Русия.

Укринформ съобщи по-рано, че руските власти са въвели ограничения за пътническия транспорт по маршрута през Мариупол поради заплахата от дейността на украински дронове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червен кхмер

    42 41 Отговор
    РуZкия поZор е безкраен.Такова унижение Матушката не е имала в своята история.

    Коментиран от #7, #8, #18, #47, #48

    12:55 10.06.2026

  • 2 Ха ХаХа

    29 17 Отговор
    10 военни предприятия от които 3 за дронове.
    Енергетимуски и нефтени рафинерии, мостове и Векове са ликвидирани вхл Украйна
    Удари ли сте нищо в Мариупол мошенници.

    Коментиран от #49

    12:55 10.06.2026

  • 3 Атина Палада

    22 32 Отговор
    Юнаци!!!

    Коментиран от #52

    12:56 10.06.2026

  • 4 Пунко

    25 18 Отговор
    Че то тва пристанище не беше ли украинско,тия пак се трепята взаимно както в едно село преди време

    12:56 10.06.2026

  • 5 стамболовски

    38 36 Отговор
    русия е държава демагогска и манипулаторна,който се хванал с нея,добро не е видял!

    Коментиран от #43, #50

    12:56 10.06.2026

  • 6 Варна 3

    31 41 Отговор
    Напред Украйна!

    Коментиран от #9, #10

    12:56 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Напред

    34 16 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    В Баба Алино

    12:57 10.06.2026

  • 10 Къде напреде бе

    35 16 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    нали у варна са ви взели вече украинците и ви гъбаркат яко

    Коментиран от #19

    12:58 10.06.2026

  • 11 Хер Флик

    5 8 Отговор
    Яяяяя,Яяяяяя, Гуууд, Арбайтеннн рюссс Украиннн, Яяяяяя, Шнелааа

    12:58 10.06.2026

  • 12 В.В.П. повелителят на члмите

    25 26 Отговор
    Като отида на бензиностанцията, заредя колата купя си кола и се присетя че не живея в кочина от 3-тия свят пълна с члми, и че няма кой да накара 12 годишното ми дете да работи в трудов лагер ми става едно европейско! Тая година мисля да ходя на почивка в Италия!

    Коментиран от #54

    12:59 10.06.2026

  • 13 Пич

    38 21 Отговор
    Само истински дебил би обърнал внимание на Укроинформ!!! Преди около час изгледах няколко клипа в които се виждат, как Украйна става на пепел!!!

    Коментиран от #22, #33

    12:59 10.06.2026

  • 14 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    19 26 Отговор
    Нашите момчета са смели!

    Коментиран от #15, #17

    13:00 10.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Жълтопаветник

    23 20 Отговор
    Природата е полудяла! Колко години вече откък тук у Пловдив сутрин се радваме на чуруликането на гларуси! У Масква пък жителите се радват на ята фламинго! Какви ли още хвъркати може да долетят там! Интересно!

    Коментиран от #31

    13:01 10.06.2026

  • 17 Хер Флик

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Яяяяя,Яяяяяя, Гуууд, Арбайтеннн рюссс Украиннн, Яяяяяя, Шнелааа

    13:02 10.06.2026

  • 18 Да видим кога ще има СВО-2

    16 19 Отговор

    До коментар #1 от "Червен кхмер":

    Червен кхмер
    65ОТГОВОР
    РуZкия поZор е безкраен.Такова унижение Матушката не е имала в своята история.
    Коментиран от 7, 8
    -;-
    Да видим кога ще има СВО-2
    Защото няма начин рашистите да оставят така лесно арменците да се махнат от руZZката Кочина!

    13:02 10.06.2026

  • 19 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 21 Отговор

    До коментар #10 от "Къде напреде бе":

    Нашите си имат нов дом - Варна. Варна произлиза от Одесос, както на Украйна е наречена Одеса. Така че съм добре дошъл в новия дом. Украйна ще победи. Украйна ликува!

    Коментиран от #21

    13:03 10.06.2026

  • 20 Задунайски празнокарпузник

    15 19 Отговор
    А на нас от 15 години ни лъжат до затъпяване ,че калната орда просия била няква "сила",а то излизна блато как всегда!

    13:04 10.06.2026

  • 21 Не пийте

    15 10 Отговор

    До коментар #19 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    прокиснало мляко в жегата,действа на едната клетка в мозъка славеща украйна

    Коментиран от #26

    13:06 10.06.2026

  • 22 1600 дни Райха не може да мине пепел

    15 19 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Пич
    42ОТГОВОР
    Само истински дебил би обърнал внимание на Укроинформ!!! Преди около час изгледах няколко клипа в които се виждат, как Украйна става на пепел!!!
    -;-
    Другарки и другари, като така напредва славната Втора армия на Светот, къде са победите и на картата какво се вижда.
    Нещо като възхода на социализъма, и с връзки си купувахме VЕФ и пералня Аурика!
    Колко са пропаднали путлеристите!

    13:06 10.06.2026

  • 23 Клоуна пусин 🤡💩

    18 18 Отговор
    Няма край агонията на Жужи ботокса !

    13:06 10.06.2026

  • 24 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    15 14 Отговор
    Що унижавате "вторая" бе. 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    13:08 10.06.2026

  • 25 Смешник

    16 14 Отговор
    То ако питаш Зеления клоун Мариупол е още украински

    Коментиран от #27

    13:08 10.06.2026

  • 26 Пийте водката със сельодката

    11 7 Отговор

    До коментар #21 от "Не пийте":

    Не пийте
    00ОТГОВОР
    До коментар 19 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    прокиснало мляко в жегата,действа на едната клетка в мозъка славеща украйна
    -;-
    Пийте водката със сельодката
    Така ще си повярвате колко сте велики и каква империя имало!

    13:08 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?

    13 14 Отговор
    Добре, че фатмаците спряха оръжията на Украйна ...

    Коментиран от #32

    13:09 10.06.2026

  • 29 Гаварит Киев!

    16 16 Отговор
    Ако си руснак, нахляувай каската и бегай у мазето! Провеждаме геноцид! Зеленски има лиценз да обработва целата руска територия

    13:10 10.06.2026

  • 30 какъв е бил Хитлер.

    9 13 Отговор

    До коментар #24 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
    00ОТГОВОР
    Що унижавате "вторая" бе.
    -;-
    рашистите сами се изложиха още при Гостомел и като видях взривените мостове не очаквах чак пък такъв Къшмер
    А като видях Каховка и ми стана ясно какъв е бил Хитлер.

    13:11 10.06.2026

  • 31 По интересно е

    15 12 Отговор

    До коментар #16 от "Жълтопаветник":

    над Киев какви пернати ще долетят. И дали няма да има гъбки след тях.

    13:11 10.06.2026

  • 32 Дедо

    8 12 Отговор

    До коментар #28 от "Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?":

    Аз го знам деГрадев!

    13:12 10.06.2026

  • 33 Така е

    15 19 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    51 унищожени монголски корабли и 2 подводници Фира! 29 танкера приватизирани от Бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА!
    Мариупол и областта са изцяло под контрола на Украинските дронове
    Хихихихихи

    Коментиран от #36

    13:12 10.06.2026

  • 34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 16 Отговор
    Це боляче много на руснаците. Много.

    13:12 10.06.2026

  • 35 Иван 1

    12 6 Отговор
    Терористи бате до терорист нали било уж Украйна това защо се унищожава , защото е вече Руско и не ги искат там.Те могат само да разрушават но не и да градят.

    Коментиран от #44

    13:16 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Zaxaрова

    14 13 Отговор
    Няма край руският поZор!

    13:16 10.06.2026

  • 38 Варна 3

    3 9 Отговор

    До коментар #36 от "Да така е":

    Лъжата има за цел опростачването

    13:17 10.06.2026

  • 39 Дон Корлеоне

    10 14 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:18 10.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Три дня и всьо

    10 9 Отговор
    За седмица сме в Берлин.... само да минат трите дня

    13:20 10.06.2026

  • 42 Да обобщим

    6 10 Отговор
    Пристанището в Мариопул е напълно разрушено!!!

    13:20 10.06.2026

  • 43 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "стамболовски":

    Като Англия и САЩ

    13:21 10.06.2026

  • 44 ааа,

    11 5 Отговор

    До коментар #35 от "Иван 1":

    градят градят, я виж какви красоти за чудо и приказ са изградили на Баба Алино. Е, вярно, че са незаконни, вярно че са в защитена местност, и че са направили в непосредствена близост до луксозните сгради огромни сметища, но това са дребни неща. Важното е, че градят, особено ако има кой да има милиарди без да контролира за какво се ползват.

    13:25 10.06.2026

  • 45 Една винена мушица живее от 2 до 5дни

    8 12 Отговор
    Средната продължителност на един руски орк изпратен на передовая не надхвърля 45минути и то ако има късмет. Е сега кой Заслужава да се нарича еднодневка, макар и силно преувеличено?

    13:29 10.06.2026

  • 46 РФ е въздух под налягане !

    7 13 Отговор
    Видно е, че русия не може да спечели войната на бойното поле. Затова се нуждае от руски агенти, които се месят в политическите решения на Европа. Добре че са такива като майкопрадавеца Румен Решетников, че да таят още някаква надежда, но щом и на него вече му се е изяснило, ясна е работата.

    13:30 10.06.2026

  • 47 Хуманно

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Червен кхмер":

    Два Сармата с по 200 килотона и зеления нос при бандера

    13:33 10.06.2026

  • 48 Голямо геройство

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Червен кхмер":

    Червени кхмери, заедно с нативски "миротворци" тероризират мирното население точно преди сезона на отпуските. Русия ще ремонтира повреденото имущество и ще си събере вересиите.

    13:33 10.06.2026

  • 49 За съжаление

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    Войната срещу мирното население е на път да доведе до необратими последици за цяла Източна и Средна Европа.

    13:36 10.06.2026

  • 50 Тоталщета

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "стамболовски":

    Добре, че тя освободи баба ти и дядо ТИ, сега д можеш да караш тротинетка и да шмъркаш свободно

    Коментиран от #55

    13:36 10.06.2026

  • 51 ОтовретеСи

    6 5 Отговор
    Отворете си картите, това е ваш град - каква радост че удряте свое пристанище ?! ) Хем имат карти, хем пак не знаят какво правят.

    13:37 10.06.2026

  • 52 Римува се с

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    бунаци?

    13:37 10.06.2026

  • 53 Ако,

    7 10 Отговор
    запада не се бе поддал на шантажа и блъфовете на Путин, и бе подпомогнал Украйна с далекобойни оръжия, до сега Русия щеше да се е свила знамената.

    Коментиран от #60, #62

    13:39 10.06.2026

  • 54 Човек от народа

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "В.В.П. повелителят на члмите":

    Иди да си полекуваш хемороидите от Евроласките на Марсула, да имаш сили за още евробанани в ауспуха

    Коментиран от #57

    13:39 10.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Фейк

    13 6 Отговор
    Като чета статията излиза,че Украйна е на прага на победа. Фактите показват, че са загубили 20 процента от територията си. И да се знае, че Украйна не може да победи ,защото ако има риск за Русия ще играе атома.

    13:41 10.06.2026

  • 57 Чиба, nocepko !

    4 9 Отговор

    До коментар #54 от "Човек от народа":

    Я марш да дyxaш на "Калашниците" ма, napцaл !!!

    Коментиран от #68, #72

    13:43 10.06.2026

  • 58 А къде се изгубиха

    7 8 Отговор
    Славните тиктокъри на Кадиров. Нещо рязко спряха излъчванията

    13:45 10.06.2026

  • 59 баба Меца

    8 4 Отговор
    Напишете за Славянск и Константиновка, а не теа стари гемии за пропаганда на Уганда.

    13:48 10.06.2026

  • 60 Жириновски

    7 5 Отговор

    До коментар #53 от "Ако,":

    Време е вече и запада който воюва подло с Русия да усети несгодите на войната на свой собствен гръб.. След 2-3 Сармата на европудел ще се запее друга песен малко по кахърна и миролюбива

    13:48 10.06.2026

  • 61 Кой сега е агресора ?!?

    5 5 Отговор
    Украинците сами се хвалят с агресивността си и с агресията им.

    Коментиран от #64

    13:48 10.06.2026

  • 62 Боа

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ако,":

    Тя щеше да прати ядрения флаг!

    13:48 10.06.2026

  • 63 Готов за бой

    1 5 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    13:50 10.06.2026

  • 64 МДАМ

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Кой сега е агресора ?!?":

    Агресорът и преди, и сега е един - Раzzия.

    13:50 10.06.2026

  • 65 ВВП

    6 3 Отговор

    До коментар #55 от "Чиба, съветска мумио !":

    Учи руския химн пъпчиваЕвопачавро недолъзгана че ще те изпитвам скоро

    Коментиран от #67

    13:51 10.06.2026

  • 66 Механик

    4 3 Отговор
    Удри!Удри!Уууууудри по монголскитр Из мети!

    13:52 10.06.2026

  • 67 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "ВВП":

    Което не бива да ти пречи да си го поставяш в заза 😁😁😁

    Коментиран от #71

    13:54 10.06.2026

  • 68 Масова мозъчна ваксинация

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Чиба, nocepko !":

    Я, говорещо евролай.. Но💩

    13:55 10.06.2026

  • 69 Някой

    5 2 Отговор
    Сега тези ще видят как ще продават зърно, като удряха танкери и нарушиха спогодбата да не се атакуват невоенни кораби и за коридори.
    И се казва нео-наци АЗОВ батальон - така дефинирано па американски държавни документи - може да намерите онлайн. С 2 наци символа на емблемата - наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан. Образувани 2013 от крайно десни и футболни хулигани, като с име Бял чук.
    Покрай един бил се с тях избил 51 мюсюлмани в Крайстчърч Нова Зеландия в конгреса на САЩ е предлагано да бъдат обявени за терористична организация, но само им намалят давано оръжие. Управляващите САЩ използват всякакви терористи.
    Бандеровците слагащи кръгче със свастика на украинското знаме. Бандера издигнат за герой на народа 2010г. Преди там като са искали да обидят някой на изрод, са му викали Бандера.

    13:55 10.06.2026

  • 70 седесарко

    2 2 Отговор
    не се пенявете е.врои.диот.че.та, ке получите дамла.....

    13:56 10.06.2026

  • 71 ЗемиТоя

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Гресирана ватенка":

    Отиди да те начешат в кварталната градинка както си свикнала брадатите лелички от лгбт жълтопаветната ти дружинка да се олабиш малко, че май си напрегната нещо

    14:04 10.06.2026

  • 72 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Чиба, nocepko !":

    ЛгбтЕвроБоклука и фашизма нямате бъдеще в България, забирай родител 1 и 2 дето са те изходили и заминавай за брюксел докато можеш

    14:13 10.06.2026

  • 73 Работайте братя!

    2 0 Отговор
    Скоро изпитанията на орешника без бойни глави приключват. Не вярвам Путин много да ги бави на фона на зачестилите нагли ЕвроОсраински терактове иубийства на деца и цивилни. За съжаление ще се наложи всичката отгледана зомбирана нагла фашизирана евросган да бъде превъзпитана по познатия но позабравен от нацистите болезнен начин...

    14:30 10.06.2026

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