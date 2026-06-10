Украинската армия: Поразихме ключови обекти на пристанището на Мариупол

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по няколко ключови обекта на пристанището в окупирания от Русия украински пристанищен град Мариупол, като значително са намалили оперативния му капацитет, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Силите за безпилотни системи, в сътрудничество с 1-ви Азовски корпус на Националната гвардия, Службата за сигурност на Украйна и Центъра за специални операции „А“, са нанесли ударите по инфраструктурата в пристанището.

В изявление украинските подразделения за дронове посочиха, че пристанището е останало без ток след ударите и че атаката „значително е ограничила“ използването на Мариупол като център за военна логистика. Освен за това, пристанището се използва от руските сили и за незаконен износ на украинско зърно, въглища и метали към Русия.

Укринформ съобщи по-рано, че руските власти са въвели ограничения за пътническия транспорт по маршрута през Мариупол поради заплахата от дейността на украински дронове.