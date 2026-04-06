Голямото дерби на Серия А: Наполи и Милан се изправят в битка за второто място

6 Април, 2026 10:32 719 0

Мачът е от 21:45 часа

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наполи и Милан се срещат в един от най-очакваните сблъсъци на сезона днес. Вечерта на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол обещава истински спектакъл, като първият съдийски сигнал ще прозвучи точно в 21:45 часа българско време.

Домакините от Наполи, които миналата година триумфираха с шампионската титла, влизат в двубоя с впечатляваща форма – четири поредни победи в първенството и амбиция да продължат победния си ход. С актив от 62 точки, неаполитанците заемат третата позиция във временното класиране и са само на крачка зад днешния си съперник.

Милан, от своя страна, се намира на второто място с 63 точки. "Росонерите" са наясно, че евентуална загуба тази вечер може да им коства ценната им позиция и да ги измести от челната двойка.

Историята на преките сблъсъци между двата гранда е изпъстрена с драматични моменти. В последния им дуел на неаполитанска земя, Наполи надделя с 2:0, докато преди това Милан успя да се наложи у дома с 2:1, прекъсвайки серията от две поредни победи на "небесносините".


