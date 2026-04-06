Легендарен румънски треньор е поставен в медикаментозна кома

Състоянието на легендарния румънски треньор Мирча Луческу се е влошило критично, което е наложило поставянето му в медикаментозна кома. Информацията беше потвърдена от Университетската болница в Букурещ и техническия директор на местната федерация Михай Стойкица, който е посетил специалиста в интензивното отделение.

80-годишният Луческу претърпя остър инфаркт на миокарда миналия петък, 3 април, малко след като се оттегли от поста национален селекционер на Румъния. Въпреки първоначалните признаци на стабилизиране след извършената ангиопластика, в нощта срещу неделя състоянието му се е влошило рязко поради тежки сърдечни аритмии, които не са се повлияли от прилаганото лечение.