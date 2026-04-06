Ман Юнайтед бие шута на осем играчи, за да доведе голямата си цел за лятото

6 Април, 2026 18:00 1 459 0

Мария Атанасова

Манчестър Юнайтед обмисля сериозна чистка в състава си през лятото, съобщава The Sun. Според информацията, клубът е готов да се раздели с поне осем футболисти, за да освободи финансов ресурс за един от основните си приоритети – привличането на полузащитника на Нотингам Форест Елиът Андерсън, чиято цена е около 100 милиона паунда.

Сред играчите, които могат да бъдат продадени, са Расмус Хойлунд, Маркъс Рашфорд, Мануел Угарте, Джошуа Зиркзее и Андре Онана. Очаква се от трансферите на Хойлунд и Рашфорд клубът да получи приблизително 64 милиона паунда, тъй като подобни суми са заложени в споразуменията с Наполи и Барселона относно настоящите им наеми.

Ръководството разчита и на около 19 милиона паунда от евентуална сделка за Онана, който към момента играе под наем в Трабзонспор. В същото време Юнайтед вероятно ще понесе финансова загуба при раздялата с Угарте и Зиркзее, за които бяха платени съответно 50.8 и 36.5 милиона паунда.

Освен планираните продажби, клубът възнамерява да се освободи и от Тайрел Маласия, Джейдън Санчо и Каземиро, чиито договори няма да бъдат подновени. По този начин „червените дяволи“ ще намалят значително разходите за заплати, като само възнаграждението на бразилеца възлиза на около 350 000 паунда седмично. Освободеният бюджет ще бъде ключов за реализирането на новата трансферна стратегия на клуба.

Манчестър Юнайтед обаче не е единственият заинтеросован от Андерсън. Смята се, че градският съперник Манчестър Сити също има сериозни апетити към английския национал, особено на фона на раздялата с Бернардо Силва след края на сезона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

