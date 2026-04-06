Новини
Спорт »
Световен футбол »
България ще играе контрола с Молдова

6 Април, 2026 13:56 573 5

  • национален отбор на българия-
  • молдова -
  • приятелски мач-
  • кишинев-
  • бфс

Проверката ще се състои на 5 юни

България ще играе контрола с Молдова
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор на България ще срещне Молдова в приятелски мач, който ще се състои на 5 юни в Кишинев. Новината беше обявена от БФС.

Двубоят ще се проведе на стадион “Зимбру” в молдовската столица и е с начален час 20:00.

Това ще бъде една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе преди есенния старт на турнира Лига на нациите.


Надпреварата започва през септември, като “трикольорите” откриват участието си с домакинство на Люксембург на 26 септември.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гюро Михайлов

    4 1 Отговор
    Следващата контрола в Киев

    13:58 06.04.2026

  • 2 А няма ли

    2 0 Отговор
    да играе с Тринидад и Тобаго или и те ни биха?

    14:08 06.04.2026

  • 3 Герак Митко

    3 0 Отговор
    Малеее, това ще е супер дерби. Тоя колосален сблъсък, сигурно ще се излъчи в целия свят.

    14:43 06.04.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    С Приднестровието, Гагузия или друга отцепила се част? Молдова ще се цепи - изглежда неизбежно. Въпросът е мирно или с война? Сега управляват румънците.

    15:18 06.04.2026

  • 5 Ще ги

    1 0 Отговор
    Разбием с 11:2 и ще им анексираме пералните...

    16:27 06.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове