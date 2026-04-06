България ще играе контрола с Молдова

Мъжкият национален отбор на България ще срещне Молдова в приятелски мач, който ще се състои на 5 юни в Кишинев. Новината беше обявена от БФС.

Двубоят ще се проведе на стадион “Зимбру” в молдовската столица и е с начален час 20:00.

Това ще бъде една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе преди есенния старт на турнира Лига на нациите.



Надпреварата започва през септември, като “трикольорите” откриват участието си с домакинство на Люксембург на 26 септември.