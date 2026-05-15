Берое получава условен лиценз

Футболният Берое Стара Загора ще получи условен лиценз за участие в следващия сезон на efbet Лига. Това решение идва след напрегнати седмици на несигурност и е резултат от успешни преговори между кмета на града Живко Тодоров и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, съобщава Sportal.bg.

Условният лиценз, предоставен на Берое, не е просто формалност – той поставя клуба под строг контрол. На всеки три месеца – през юни, септември и декември – ще се извършва щателен мониторинг на финансовото състояние и управлението на отбора. За да стигне до този етап, Берое вече е погасил задължения в размер на 300 000 евро, а една от наложените забрани от ФИФА е премахната, като се очаква и втората да бъде отменена в най-скоро време.

Най-значимата трансформация за "заралии" обаче е свързана със собствеността на клуба. Досегашният едноличен собственик Ернан Банато ще отстъпи контролния пакет от 51% от акциите на Сдружението на ветераните на Берое. Това решение цели да осигури по-голяма прозрачност и контрол върху управлението, като се създаде нов управителен съвет. Банато ще запази 49% от дяловете и ще продължи да участва в ръководството, но финансовите му действия ще бъдат наблюдавани внимателно, за да се избегнат бъдещи кризи.