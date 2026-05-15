Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое получава условен лиценз

Берое получава условен лиценз

15 Май, 2026 22:14 798 1

  • берое-
  • условен лиценз-
  • нов собственик-
  • стара загора-
  • efbet лига-
  • футбол-
  • промени-
  • финанси-
  • бфс-
  • ернан банато-
  • ветерани-
  • управление-
  • спортни новини

Светлина в тунела за старозагорци

Берое получава условен лиценз - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният Берое Стара Загора ще получи условен лиценз за участие в следващия сезон на efbet Лига. Това решение идва след напрегнати седмици на несигурност и е резултат от успешни преговори между кмета на града Живко Тодоров и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, съобщава Sportal.bg.

Условният лиценз, предоставен на Берое, не е просто формалност – той поставя клуба под строг контрол. На всеки три месеца – през юни, септември и декември – ще се извършва щателен мониторинг на финансовото състояние и управлението на отбора. За да стигне до този етап, Берое вече е погасил задължения в размер на 300 000 евро, а една от наложените забрани от ФИФА е премахната, като се очаква и втората да бъде отменена в най-скоро време.

Най-значимата трансформация за "заралии" обаче е свързана със собствеността на клуба. Досегашният едноличен собственик Ернан Банато ще отстъпи контролния пакет от 51% от акциите на Сдружението на ветераните на Берое. Това решение цели да осигури по-голяма прозрачност и контрол върху управлението, като се създаде нов управителен съвет. Банато ще запази 49% от дяловете и ще продължи да участва в ръководството, но финансовите му действия ще бъдат наблюдавани внимателно, за да се избегнат бъдещи кризи.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    И МЕНТЕТО има лиценз , но той е на Етрополе!

    06:30 16.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове