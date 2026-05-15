БФС: Няма доказателства за расизъм на мача Черно море – Ботев (Пловдив)

След бурния сблъсък между Черно море и Ботев (Пловдив), състоял се на 9 май, Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз (БФС) излезе с официално становище относно разразилия се скандал за предполагаем расизъм. Въпреки напрежението на терена и последвалите обвинения, комисията не откри категорични доказателства за расистки или дискриминационни прояви по време на срещата.

През второто полувреме на двубоя защитникът на Ботев Антоан Конте напусна терена, твърдейки, че е бил подложен на обиди от страна на феновете на домакините. Мачът бе прекъснат за близо 17 минути, докато съотборниците и треньорският щаб на „канарчетата“ се опитваха да убедят Конте да се върне в игра. Въпреки усилията, футболистът отказа да продължи участието си в срещата.

След щателно разглеждане на всички доклади, изслушване на длъжностни лица и анализ на видеозаписи, Дисциплинарната комисия заключи, че няма убедителни данни за расистки или дискриминационни действия по време на мача. Въпреки това, комисията наложи глоби на двата клуба за други нарушения.

ЕТО РЕШЕНИЕТО НА ДК към БФС:

"След като разгледа предоставените устни и писмени доклади, изслуша длъжностните и служебните лица, изгледа видеозаписи и запис от електронната платформа на първенството, ДК не установи убедителни данни за прояви на расизъм и дискриминация.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро."