Ювентус се възползва от грешката на Комо след победа над Дженоа и е само на точка от топ 4

Отборите на Ювентус и Дженоа завършиха при резултат 2:0 на „Алианц Стейдиъм“ в двубоя помежду си от 31-вия кръг на Серия "А". Бремер отбеляза първото попадение още в четвъртата минута на мача, а в 17-ата се разписа и Уестън Маккени. В 75-ата минута Аарон Мартин пропусна дузпа за гостите.

Лучано Спалети е предприел само една промяна сред титулярите си след ремито 1:1 със Сасуоло, като тя е на върха на атаката, където Жереми Бога е заменен от Джонатан Дейвид. Зад него действа триото Франсиско Консейсао, Маккени и Кенан Йълдъз. Гостите пък са подредени в 3-4-2-1 с централен нападател Лоренцо Коломбо, на когото помагат Жуниор Месиас и Витиня.

„Бианконерите“ откриха резултата още при първата си възможност, като това стана в четвъртата минута. Тогава Кефрен Тюрам, Лойд Кели и Бремер последователно играха с глава, като бразилецът успя да прати топката в мрежата. В следващите минути Йълдъз и Тюрам се опитаха да увеличат преднината, но първият удар беше уловен, а вторият се оказа неточен.

Все пак домакините наистина бързо стигнаха до втори гол, като това стана в 17-ата минута. Тогава при контраатака Консейсао намери с пас непокрития Маккени, който се разписа с удар по земя. Последваха доста разочароващи далечни изстрели на Мануел Локатели и Лео Йостигор. Маккени пък си изкара жълт картон, заради който ще бъде наказан за сблъсъка с Аталанта в следващия кръг.

В 33-тата минута Йълдъз не затрудни Джъстин Бийлоу със своя шут. Десет минути по-късно Маккени като по чудо се размина с второто си попадение в срещата, след като от един-два метра прати топката над вратата. Малко след това Консейсао също не намери целта със своя изстрел.

На почивката Спалети направи принудителна смяна, заменяйки Матия Перин с Микеле Ди Грегорио заради контузия в прасеца на титулярния вратар. В самото начало на втората част Маккени направи нов голям пропуск, след като не успя да насочи топката от чиста позиция след изпълнение на пряк свободен удар. При следващата атака на Ювентус пък Дейвид нацели греда със своя изстрел от границата на наказателното поле.

Последва кратък период на натиск на гостите, но без да застрашават противниковата врата. Все пак резервата Томазо Балданци успя да стреля в 70-ата минута, но го направи неточно. Малко след това Бремер фаулира Аарон Мартин на границата на наказателното поле. Първоначално Давиде Маса отсъди пряк свободен удар, но след продължителна проверка с ВАР промени решението си на дузпа в 75-ата минута. Ди Грегорио обаче съумя да отрази изстрела от бялата точка на Мартин, а секунди по-късно спаси и воле на испанеца.

В 80-ата минута отново се стигна до фал на границата на наказателното поле, но Мартин стреля в стената от играчи при своя пряк свободен удар. При следващата атака на „грифоните“ резервата Патрицио Мазини отправи удар с глава, но не успя да преодолее Ди Грегорио. Влезлият от пейката Аркадиуш Милик веднага отговори с прехвърлящ изстрел почти от центъра, но Бийлоу успя да избие топката в корнер.

ЮВЕНТУС - ДЖЕНОА 2:0

1:0 Бремер (4')

2:0 Маккени (17')

Ювентус: Перин, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Консейсао, Маккени, Йълдъз, Дейвид

Дженоа: Бийлоу, Маркандали, Йостигор, Васкес, Елертсон, Френдруп, Малиновский, Мартин, Витиня, Месиас, Коломбо