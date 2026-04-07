Наполи удари Милан и е новият основен преследвач на Интер

Наполи удари Милан и е новият основен преследвач на Интер

7 Април, 2026 06:16 979 0

Резервата Матео Политано реализира единственото попадение в 79-ата минута

Наполи удари Милан и е новият основен преследвач на Интер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският шампион Наполи записа изключително важна победа с 1:0 при домакинството си на Милан от 31-вия кръг на Серия "А". Резервата Матео Политано реализира единственото попадение в 79-ата минута, с което неаполитанците записаха пети пореден успех. "Росонерите" пък допуснаха втора поредна загуба в свое гостуване след тази от Лацио със същия резултат. Така "партенопеите" са новият основен преследвач на лидера в класирането Интер.

Наполи удари Милан и е новият основен преследвач на Интер

Първият удар в мача отиде на сметката на Юсуф Фофана, чието изпълнение в шестата минута завърши в ръцете на Ваня Милинкович-Савич. В 13-ата минута Страхиня Павлович стреля с глава при статично положение, но топката профуча покрай вратата. Чак в 23-тата минута домакините стигнаха до изстрел, като техничният удар на Спинацола от границата на наказателното поле мина малко над вратата. В 35-ата минута Нкунку нахлу в наказателното поле, но мощният му шут не намери целта. Секунди по-късно Мактоминей отне топката и изведе по отличен начин Джоване, но Павлович го настигна и блокира удара му. При последвалия корнер Алесандро Бонджорно стреля неточно с глава. Първото полувреме завърши със задна ножица на Мактоминей, която обаче се оказа несполучлива.

Наполи удари Милан и е новият основен преследвач на Интер

Първата възможност след почивката пък се откри пред Джоване, чийто далечен шут в 50-ата минута беше отразен от Майк Менян. Натискът на домакините продължи и в следващите минути, но ударите на Станислав Лоботка, Матиас Оливера и Андре-Франк Замбо Ангиса се оказаха неточни. Тази серия беше прекратена в 66-ата минута, когато резервата на "росонерите" Закари Атекаме също се отчете с пропуск. Въпреки това неаполитанците продължиха да са по-активният тим и това им се отплати в 79-ата минута. Тогава Кони Де Винтер не успя да изчисти центриране на Оливера и така позволи на Политано да се разпише с удара си от малък ъгъл. В оставащите минути Павлович и влезлите от пейката Сантиаго Хименес и Рафаел Леао не успяха да предотвратят загубата на миланския гранд.

Наполи удари Милан и е новият основен преследвач на Интер

Така Наполи изпревари Милан и се настани на втората позиция в класирането с актив от 65 точки или на седем от лидера Интер. "Дявола" пък се свлече на третото място и със своите 63 пункта вече има само илюзорни шансове за титлата.


