Реал Мадрид може да се раздели с халф

Реал Мадрид може да продаде Едуардо Камавинга през лятото, ако получи добра оферта, съобщава вестник Екип в понеделник.
Мадридският клуб е разочарован от неспособността на 23-годишния халф да реализира напълно потенциала си на стадион "Сантиаго Бернабеу".
Френският национал е в Реал Мадрид от 2021 година. През този сезон той е изиграл 22 мача в Примера дивисион, като е отбелязал един гол.
Столичани са на второ място в класирането в първенството на Испания и изостават на 7 точки от лидера Барселона.
