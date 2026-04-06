Реал Мадрид може да се раздели с халф

Реал Мадрид може да продаде Едуардо Камавинга през лятото, ако получи добра оферта, съобщава вестник Екип в понеделник.

Мадридският клуб е разочарован от неспособността на 23-годишния халф да реализира напълно потенциала си на стадион "Сантиаго Бернабеу".

Френският национал е в Реал Мадрид от 2021 година. През този сезон той е изиграл 22 мача в Примера дивисион, като е отбелязал един гол.

Столичани са на второ място в класирането в първенството на Испания и изостават на 7 точки от лидера Барселона.