Септември (Сф) и Ботев (Вр) не се победиха

Септември (София) и Ботев (Враца) не предложиха нищо вълнуващо в заключителния мач от 28-ия кръг на efbet Лига и завършиха наравно. Равенството на стадиона в столичния квартал “Драгалевци” дойде след липса на интересни ситуации в нападение, много битка за всяка топка в средата на терена и общо за двата тима под 10 удара в хода на срещата, което предопредели крайното 0:0.

Спечелената точка пък не работи особено в интерес на никого от отборите, като Септември остава на предпоследното 15-о място с 22 пункта, докато амбициите на врачани за класиране в топ 8 бяха сериозно попарени и те са на 10-а позиция с 35 точки, 3 по-малко от осмия Славия.

Двубоят още от самото си начало наглед загатна за очакващата ни обща картина на терена, като липсата на темпо в действията и на двата отбора доведе единствено до битка за всяка топка и ситуациите в офанзивен план липсваха в рамките на първата половина от първото полувреме.

Първата по-интересна ситуация за втората част бе на сметката на гостите. Хосе Гайегос, най-дейният от врачани, сам отне топка от противник, спечели терен и стигна до наказателното поле. Оттам Гайегос стреля по посока вратата на Янко Георгиев, но опитният вратар спаси без особено напрежение.

Впоследствие Матео Стаматов слаломира отляво и стреля по диагонала, но топката профуча покрай целта.

Септември - Ботев 0:0

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ: 21. Янко Георгиев (К), 20. Божидар Томовски, 4. Мартин Христов, 19. Доминик Ивкич, 3. Себастиан Уейд, 30. Матео Стаматов, 25. Валон Хамдиджи, 5. Йоан Бауренски, 18. Аюб Абу, 9. Бертран Фурие, 7. Едни Рибейро;

Резерви: 12. Николай Кръстев, 33. Галин Иванов, 27. Георги Върбанов, 8. Красиан Колев, 13. Кубрат Йонашчъ, 17. Николас Фонтейн, 28. Стоян Стоичков, 29. Херард Францети, 10. Стефан Стоянович;

Треньор: Христо Арангелов;

БОТЕВ ВРАЦА: 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 44. Иван Горанов (К), 88. Лазар Боянов, 36. Милен Стоев, 22. Мартин Стойчев, 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев, 17. Хосе Гайегос, 33. Кристиян Малинов, 79. Мартин Петков;

Резерви: 1. Любомир Василев, 6. Тамиму Уору, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов, 19. Йоан Борносузов, 20. Мичи Нтело, 24. Мартин Смоленски, 55. Джордже Йовичич, 81. Касим Хаджи.

Треньор: Тодор Симов