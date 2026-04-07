Арсенал със сериозни проблеми преди двубоя в Шампионската лига



Букайо Сака няма да бъде на разположение на Микел Артета за първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Спортинг.

Двубоят в Лисабон е насрочен за 7 април от 22:00 часа.

„Букайо Сака и Юриен Тимбер не са с нас. Все още не са възстановени от контузиите си. Надявам се да мога да разчитам и на двамата за мача ни през уикенда, ако всичко върви по план“, заяви Артета преди срещата.

Сака пропусна и двубоя за Купата на Англия срещу Саутхемптън, загубен с 1:2, като първоначалните очаквания бяха, че ще успее да се възстанови навреме за мача със Спортинг.

През този сезон английският национал има 42 мача, в които е отбелязал 9 гола.