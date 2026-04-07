Арсенал със сериозни проблеми преди двубоя в Шампионската лига

Арсенал със сериозни проблеми преди двубоя в Шампионската лига

7 Април, 2026 07:30 1 088 2

  • букайо сака-
  • футбол-
  • арсенал-
  • шампионска лига-
  • спортинг

Двубоят в Лисабон е насрочен за 7 април от 22:00 часа

Арсенал със сериозни проблеми преди двубоя в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Букайо Сака няма да бъде на разположение на Микел Артета за първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Спортинг.

Двубоят в Лисабон е насрочен за 7 април от 22:00 часа.

„Букайо Сака и Юриен Тимбер не са с нас. Все още не са възстановени от контузиите си. Надявам се да мога да разчитам и на двамата за мача ни през уикенда, ако всичко върви по план“, заяви Артета преди срещата.

Сака пропусна и двубоя за Купата на Англия срещу Саутхемптън, загубен с 1:2, като първоначалните очаквания бяха, че ще успее да се възстанови навреме за мача със Спортинг.

През този сезон английският национал има 42 мача, в които е отбелязал 9 гола.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 П. Петков

    3 0 Отговор
    Формата на Б. Сака върви надолу. Както и играта на Арсенал като цяло.

    08:04 07.04.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Тези май пак ще се удавят по влашки

    08:24 07.04.2026

