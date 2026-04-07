Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тенисист иска да играе с логото на футболен клуб

Тенисист иска да играе с логото на футболен клуб

7 Април, 2026 07:00 940 0

  • артюр риндеркнеш-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • футбол-
  • рен-
  • лого

Бих се радвал да нося емблемата на фланелката си

Тенисист иска да играе с логото на футболен клуб - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският тенисист Артюр Риндеркнеш би искал да играе с логото на футболния Рен, на който е голям фен, пише вестник "Екип". Самият той обяви това след победата си срещу руснака Карен Хачанов на турнира в Монте Карло.

"Бих се радвал да нося емблемата на фланелката си. От клуба се опитаха да се свържат с мен, трябва да ги потърся. Със сигурност ще говорим", коментира той, като смята това да стане под формата на някакъв вид спонсорство.

"Аз съм луд по футбола. Играл съм футбол цялото ми детство. Дори бих предпочел да направя професионална кариера на футболист пред това да съм тенисист, но съм щастлив от това, което правя в момента. На стадион "Роажон Парк" съм като у дома си. Близък съм с много хора от отбора и от щаба на Рен. Може би има какво да се направи", каза още Артюр Риндеркнеш за любопитната си идея.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове