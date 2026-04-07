Реал Мадрид срещу Байерн Мюнхен - "Бернабеу" очаква спектакъл

Пригответе се за зрелище тази вечер, защото Реал Мадрид приема Байерн Мюнхен в първия четвъртфинален двубой от Шампионската лига между двата големи гранда. Срещата на стадион „Сантиаго Бернабеу“ започва в 22:00 часа. Главен съдия на двубоя е англичанинът Майкъл Оливър, а Джаред Джилет ще отговаря за системата ВАР.

Испанският гранд демонстрира стабилност в представянето си в Европа, отбелязвайки осем гола в последните си четири мача в турнира, които му донесоха четири победи. В два от тези двубои „кралете“ запазиха „суха“ мрежа, което подчертава подобрението в дефанзивен план. Реал впечатли с категорично представяне в осминафиналите на турнира, елиминирайки Манчестър Сити с общ резултат 5:1, като силният мач в Испания (3:0), след хеттрик на Федерико Валверде, се оказа решаващ. През изминалия уикенд обаче „белите“ изненадващо загубиха с 1:2 визитата си на Майорка и така изостанаха на седем точки от лидера Барселона.

Байерн, от своя страна, продължава да доминира в Бундеслигата, където разполага с девет точки преднина пред Борусия Дортмунд. През уикенда баварците постигнаха драматичен успех срещу Фрайбург, след като изоставаха с 0:2 до 81-ата минута. Два гола на Том Бишоф възстановиха равенството в добавеното време, преди Ленарт Карл да донесе победата с попадение в 99-ата минута. Успехът бе постигнат с експериментален състав, далеч от обичайните титуляри. Баварците също демонстрираха офанзивната си мощ, преодолявайки Аталанта с общ резултат 10:2 в предишната фаза на нападпреварата.

Тибо Куртоа е най-сериозният кадрови проблем за Алваро Арбелоа. Белгийският вратар получи контузия в бедрото при победата с 2:1 над Манчестър Сити на „Етихад“ и ще отсъства около шест седмици, което означава, че ще пропусне и реванша. Андрий Лунин ще застане под рамката, докато Ферлан Менди и Родриго също остават извън сметките.

Федерико Валверде се завръща след изтърпяно наказание, а в атакуващ план се очаква Винисиус Жуниор да партнира на Килиан Мбапе. Джуд Белингам може да започне от резервната скамейка, тъй като натоварването му продължава да бъде внимателно контролирано след възстановяване от травма. Винисиус се намира в отлична форма и реализира по два гола при победите срещу Манчестър Сити на „Етихад“ и Атлетико Мадрид в Ла Лига. Бразилецът получи почивка при гостуването на Майорка, като се появи в игра едва в последните 30 минути, а липсата му в предни позиции се усети при изненадващото поражение на мадридчани.

Добра новина за германския шампион пък е завръщането към тренировки на Хари Кейн. Голмайсторът на тима получи травма по време на лагера на националния отбор на Англия и пропусна мача срещу Фрайбург, но вече поднови заниманията и има шанс да бъде дори титуляр. При евентуално отсъствие, Николас Джаксън е вариант за върха на атаката. Майкъл Олисе и Йозуа Кимих се завръщат след изтърпени наказания, докато вратарят Мануел Нойер, Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис вече са възстановени и на разположение.

Историята на директните елиминационни сблъсъци е в полза на мадридчани. Реал има аванс от 13 срещу 11 победи и спечели последните четири дуела срещу Байерн в Шампионската лига. Най-скорошният бе през сезон 2023/2024, когато късни два гола на Хоселу осигуриха на „белите“ класиране за финала на „Уембли“. За последно през сезон 2011/2012 баварците надделяха над този съперник, когато го отстраниха на полуфиналите след изпълнение на дузпи.