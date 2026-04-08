Денислава Глушкова осигури трета поредна победа на България на „Били Джийн Кинг къп“

Денислава Глушкова осигури трета поредна победа на България на „Били Джийн Кинг къп“

8 Април, 2026 17:05 625 0

Българката разгроми с Сара Митевска

Денислава Глушкова осигури трета поредна победа на България на „Били Джийн Кинг къп“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

България записа трета победа от първите си три мача на тенис турнира във Втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп". Така България си осигури участие в баража за изкачване в Група I на зона „Европа-Африка".

Днес нашите момичета поведоха с 2:0 победи срещу Република Северна Македония, като си осигуриха крайната победа още преди срещата на двойки. Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).


Във втората среща на сингъл Денислава Глушкова разгроми с 6:1, 6:0 Сара Митевска за 72 минути игра. Преди това Лидия Енчева спечели убедително с 6:1, 6:2 срещу Зара Зафировска. В мача на двойки ще играят Елизара Янева и Росица Денчева.


С този успех България продължава да е убедителен лидер в предварителната си група, като в първите два мача постигна победи с 3:0 срещу Република Южна Африка и с 2:1 над Мароко. В последната си среща от групата в петък българките ще играят срещу Египет.


Отборите са разпределени в две групи по пет, като в група A са съставите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След изиграването на мачовете всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще се изправи срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.


България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.


