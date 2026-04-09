Анди Мъри се "блъсна в стената" в опит да стигне до Хогуортс (СНИМКА)

Докато звездите на ATP тура са насочили вниманието си към Мастърс турнира в Монте Карло, легендата Анди Мъри се впусна в коренно различна мисия – опит да стигне до училището за магия и вълшебство Хогуортс. Членът на елитния клуб на номер 1 в света сподели забавен кадър в Instagram, на който се вижда как се забива в стена, опитвайки се да достигне легендарната платформа 9 и 3/4.

Шотландецът, който е баща на четири деца, не успя да хване „Хогуортс Експрес“, но пък използва момента, за да даде ценен съвет на своите последователи. „Не вярвайте на всичко, което четете, деца“, написа с чувство за хумор Мъри към публикацията си.

Въпреки че магическото пътешествие не завърши по план, 38-годишният трикратен шампион от Големия шлем може да бъде повече от горд с реалните си постижения на корта. Мъри, който сложи край на професионалната си кариера през август 2024 година, остава в историята с 46 титли и впечатляващ актив от 739 победи и 262 загуби.