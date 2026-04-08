Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка в Монастир

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл и четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин направи обрат и победи втория поставен в схемата на сингъл Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) с 6:7(5), 6:4, 7:5. Срещата продължи два часа и 48 минути.



Нестеров навакса пробив пасив в началото на първия сет, който беше решен след тайбрек в полза на африканеца с 8:6 точки. Българинът проби още в първия гейм на втората част, а това се оказа решаващо за крайното 6:4. В решаващия сет Нестеров поведе с 3:1, след което Кулибали обърна резултата до 4:5, но с три поредни гейма националът затвори срещата в своя полза.

Във втория кръг Нестеров ще играе срещу Тобиа Мордини (Италия).



Пьотр Нестеров се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под №1 в схемата при дуетите, поведоха с 3:0 преди французите Лиам Бранже и Лео Дефландър да прекратят участието си в мача.