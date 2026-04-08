ЦСКА се измъкна от издънка срещу последния Монтана

ЦСКА се измъкна от издънка срещу последния Монтана

8 Април, 2026 20:04 1 320 9

Попадението беше отбелязано в 93-ата минута

ЦСКА се измъкна от издънка срещу последния Монтана - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев

ЦСКА измъкна минимална, но изключително важна победа с 1:0 над домакините от Монтана в среща от 29-ия кръг на Първа лига. В герой за "червените" се превърна Петко Панайотов, който в последните секунди на двубоя донесе трите точки на "червените" с хладнокръвен удар.

Първата част на срещата премина под знака на предпазливостта и липсата на креативност в атака и от двата отбора. Футболните фенове на трибуните и пред екраните едва дочакаха първия точен удар, който дойде чак в 42-ата минута. Тогава Алехандро Пиедраита и Давид Пастор разиграха двойно подаване, но колумбийският халф не успя да затрудни сериозно стража на Монтана Марсио Роза. Това остана и единственият удар в очертанията на вратата през първото полувреме.

След почивката Христо Янев реши да раздвижи играта на ЦСКА, като заложи на по-офанзивна схема с двама централни нападатели. В 65-ата минута Леандро Годой и Петко Панайотов се появиха на терена, заменяйки Исак Соле и Макс Ебонг. Само няколко минути по-късно Панайотов центрира опасно от ъглов удар, Лео Перейра отклони топката, но Годой пропусна да открие резултата от близка дистанция.

Въпреки усилията, "армейците" така и не успяваха да намерят път към вратата на Монтана. Всичко изглеждаше предрешено, докато не дойде драматичният финал. В 93-ата минута Леандро Годой върна топката към точката на дузпата, където Петко Панайотов дебнеше и с премерен удар прати топката в мрежата. Така ЦСКА си осигури ценна победа в последните мигове на срещата.

С този успех столичани се изкачиха на трето място във временното класиране с актив от 55 точки, докато Монтана остава закотвен на дъното с едва 16 пункта.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Локо Пд

    9 4 Отговор
    Късмета пак ги покри Припознатите но докога.

    Коментиран от #2

    20:14 08.04.2026

  • 2 Локо Сф

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Локо Пд":

    Makя тu друго каза.

    20:21 08.04.2026

  • 3 Майстор Тричко

    14 3 Отговор
    Едно нещо за да се оправи, трябва да има издънка. Поредния срамен мач за ЦСКА. Грешна тактика на треньора, за разлика от тактиката на Монтана. Всички играха безобразно слабо (дори и Мартино), без душа, без сърце, без акъл, без можене... Двамата нападатели (Питас и Годой) не са за такъв отбор. Вторият изпусна два чисти гола на 1 метър от вратата. Добрите нападатели вкарват от половин положение. Прехваленият Етоо - също. При последните мачове между първите четири в класирането ЦСКА ще падат от всички с по 2-3 гола. По-добре да не ходят никъде в Европа, защото ще станат за смях. И треньра не е за такъв отбор (слаба тактика в няколко мача, въпреки победите). ЦСКА е отбор, който трябва да мачка противника...НЯКОГА беше така. Ама сега много "БЪЛГАРИ" в състава, та затова са загубили идентичност.

    Коментиран от #7

    20:24 08.04.2026

  • 4 Голяма клизма

    10 3 Отговор
    Типично за ментето, Нямат манталитета на ЦСКА , да играят хубав футбол! Ми то с този сбирток от чужбина , какво друго!?

    20:30 08.04.2026

  • 5 Чорбев

    3 3 Отговор
    Довечера ще ядем боб-чорба ,но само по една. Боб по фатмашки.

    20:39 08.04.2026

  • 6 Милко Балев

    4 4 Отговор
    Нашият създател Гошо Тарабата ще го е срам.

    20:42 08.04.2026

  • 7 Файърфлай

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Майстор Тричко":

    ЦСКА за нищо не става,верно е.Но ако погледнеш статистиката от последните 6 мача с "числото" и "1914"," слабото , трагичното ЦСКА си ги бие редовно.Как пък ги предсказа тези загуби с по 2-3 гола ?

    20:45 08.04.2026

  • 8 Въгларово

    1 0 Отговор
    Интересно,няма и ред за разгромбста загуба на отбора на С.С.!

    22:32 08.04.2026

  • 9 гнездо

    0 0 Отговор
    Бившият защитник и никъде не задържал се за дълго, като треньор,се опита с бетон,от времето,когато той в бил футболист да вземе точка.
    Съдбата му се изсмя в лицето и затова той си изпусна нервите

    23:14 08.04.2026

