ЦСКА се измъкна от издънка срещу последния Монтана

ЦСКА измъкна минимална, но изключително важна победа с 1:0 над домакините от Монтана в среща от 29-ия кръг на Първа лига. В герой за "червените" се превърна Петко Панайотов, който в последните секунди на двубоя донесе трите точки на "червените" с хладнокръвен удар.

Първата част на срещата премина под знака на предпазливостта и липсата на креативност в атака и от двата отбора. Футболните фенове на трибуните и пред екраните едва дочакаха първия точен удар, който дойде чак в 42-ата минута. Тогава Алехандро Пиедраита и Давид Пастор разиграха двойно подаване, но колумбийският халф не успя да затрудни сериозно стража на Монтана Марсио Роза. Това остана и единственият удар в очертанията на вратата през първото полувреме.

След почивката Христо Янев реши да раздвижи играта на ЦСКА, като заложи на по-офанзивна схема с двама централни нападатели. В 65-ата минута Леандро Годой и Петко Панайотов се появиха на терена, заменяйки Исак Соле и Макс Ебонг. Само няколко минути по-късно Панайотов центрира опасно от ъглов удар, Лео Перейра отклони топката, но Годой пропусна да открие резултата от близка дистанция.

Въпреки усилията, "армейците" така и не успяваха да намерят път към вратата на Монтана. Всичко изглеждаше предрешено, докато не дойде драматичният финал. В 93-ата минута Леандро Годой върна топката към точката на дузпата, където Петко Панайотов дебнеше и с премерен удар прати топката в мрежата. Така ЦСКА си осигури ценна победа в последните мигове на срещата.

С този успех столичани се изкачиха на трето място във временното класиране с актив от 55 точки, докато Монтана остава закотвен на дъното с едва 16 пункта.