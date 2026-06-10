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Ратко Достанич: „Балов не може да бъде заменен"

Ратко Достанич: „Балов не може да бъде заменен"

10 Юни, 2026 23:03 589 1

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Славия започна подготовка за новия сезон в Първа лига

Ратко Достанич: „Балов не може да бъде заменен" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Славия - Ратко Достанич даде пресконференция преди началото на подготовката на тима, след което изведе отбора за първа тренировка.

Наставникът разкри, че отборът ще се готви две седмици в София, след което ще продължи подготовката си в Банско. До старта на сезона Славия ще изиграе четири контролни срещи.

Ето какво сподели Достанич, цитиран от gong.bg:

„Първите две седмици ще водим подготовка тук, а после ще продължим в Банско. До шампионата има 5 седмици и ще искаме да направим една хубава подготовка. Ще изиграем 4 мача, достатъчно да се подготвим, както трябва. В първия мач срещу ЦСКА ще покажем колко можем и дали сме готови за шампионата“, заяви Достанич.

„За мен е много важна новина, че Кристиян Стоянов се завръща лека полека. Нито един футболист, който е тук, не е случайно. За нас е голяма цел младите футболисти да получават шанс“, каза треньорът.

Достанич говори и за Кристиян Балов, който предстои да премине в Цървена звезда, като заяви, че младият играч трудно може да бъде заменен.

„Млад футболист като Балов трябва да направи следващата крачка. Познавам отбора на Цървена звезда, това е отбор, който винаги дава шанс на млади футболисти. Аз съм убеден, че той има възможности да се справи. Трябва да бъдем търпеливи с него, защото е младо момче. Мисля, че той може да помогне много на Цървена звезда“, коментира Достанич.

„Балов не може да бъде заменен. Не виждам сега футболист от младите, който може да го замени“, добави наставникът.

„Съжаляваме, че не успяхме да влезем в първата осмица. Дадохме максимума. Трябва да бъдем реалисти. Виждате, дадохме шанс на футболисти 2009 година. Кой друг отбор от Първа лига го направи? Аз заставам зад тях. Ако играят слабо, аз съм виновен. Славия дава постоянно шансове“, завърши Ратко Достанич.


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