Арда привлече национала Виктор Попов

Днес договор с Арда Кърджали подписа националът Виктор Попов.

Защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор с клуба за три години. Така той става първото ново попълнение през този трансферен прозорец.

Виктор Попов е роден на 5 март 2000г. във Варна. Започва своята кариера в Черно море, където има близо 200 мача в мъжкия състав.

Попов, който е десен защитник е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор.

За последно Виктор Попов игра за полския Корона Келце.