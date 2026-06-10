Арда привлече национала Виктор Попов

Днес договор с Арда Кърджали подписа националът Виктор Попов.
Защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор с клуба за три години. Така той става първото ново попълнение през този трансферен прозорец.
Виктор Попов е роден на 5 март 2000г. във Варна. Започва своята кариера в Черно море, където има близо 200 мача в мъжкия състав.
Попов, който е десен защитник е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор.
За последно Виктор Попов игра за полския Корона Келце.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пецата
22:58 10.06.2026