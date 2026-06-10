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Арда привлече национала Виктор Попов

Арда привлече национала Виктор Попов

10 Юни, 2026 22:32 363 1

  • договор-
  •  арда кърджали -
  • виктор попов.-
  • медицински прегледи-
  • трансферен прозорец-
  • първа лига

Договорът е за три години

Арда привлече национала Виктор Попов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес договор с Арда Кърджали подписа националът Виктор Попов.

Защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор с клуба за три години. Така той става първото ново попълнение през този трансферен прозорец.

Виктор Попов е роден на 5 март 2000г. във Варна. Започва своята кариера в Черно море, където има близо 200 мача в мъжкия състав.

Попов, който е десен защитник е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор.

За последно Виктор Попов игра за полския Корона Келце.


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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Изритали го галфона понеже е гола вода разбираш ли и се връща в териториата 🤣

    22:58 10.06.2026

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