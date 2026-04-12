Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Наполи със сериозна грешна стъпка срещу Парма и направи голям подарък на лидера Интер

Наполи със сериозна грешна стъпка срещу Парма и направи голям подарък на лидера Интер

12 Април, 2026 19:30 348 0

Двата тима завършиха наравно 1:1

Наполи със сериозна грешна стъпка срещу Парма и направи голям подарък на лидера Интер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наполи направи сериозна грешна стъпка в преследването на титлата в Серия А, след като завърши наравно 1:1 при гостуването си на Парма в мач от 32-ия кръг. По този начин тимът на Антонио Конте прекъсна победната си серия и остана с 66 точки в актива си. Ситуацията стана още по-тежка за неаполитанците, тъй като лидерът Интер води със 72 точки и разполага с мач по-малко, което превръща битката за първото място в изключително трудна задача.

Наполи със сериозна грешна стъпка срещу Парма и направи голям подарък на лидера Интер

Срещата започна кошмарно за гостите, които инкасираха гол още в първата минута. Габриел Стрефеца се възползва от отлично подаване на Неста Елфеж и с прецизен удар по земята преодоля вратаря на Наполи за 1:0. Неаполитанците се опитаха да отвърнат веднага, но до края на първата част защитата на домакините действаше организирано и не позволи сериозни опасности пред своята врата.

Наполи със сериозна грешна стъпка срещу Парма и направи голям подарък на лидера Интер

След почивката гостите увеличиха оборотите и логично стигнаха до изравняване в 60-ата минута. Скот МакТоминей се оказа на правилната позиция след асистенция на Расмус Хойлунд и хладнокръвно прати топката в мрежата за 1:1. В заключителните минути вратарят на Парма Зион Сузуки се превърна в герой за своя тим, след като направи поредица от спасявания след удари на МакТоминей и Алисон Сантош. В самия край на двубоя и Ваня Милинкович-Савич трябваше да показва класа, за да отрази опасен изстрел на Мандела Кейта и да запази равенството.

Наполи със сериозна грешна стъпка срещу Парма и направи голям подарък на лидера Интер

Равенството остави горчив вкус у неаполитанците, тъй като отборът пропусна възможността да съкрати дистанцията до върха в най-важния етап от сезона. Парма от своя страна демонстрира характер и за пореден път доказа, че е труден съперник на своя стадион Енио Тардини, спирайки един от основните претенденти за титлата.


