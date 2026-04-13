Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе пусна СНИМКА на раната на лицето си след мача с Жирона

13 Април, 2026 07:59 766 2

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадирд-
  • рана

Французинът получи травмата по време на равенството 1:1 между Реал Мадрид и Жирона

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Килиан Мбапе сподели в социалните мрежи снимка на раната, получена по време на равенството 1:1 между Реал Мадрид и Жирона. По време на мача французинът падна на терена по лице, покрито с кръв, след удар в главата. “Белите” настояваха за дузпа заради нарушението срещу нападателя.

На снимката се вижда ясно видима рана над веждата на Мбапе, зашита с няколко шева.​​​​​​​​​​​​​​​​

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Станал е малко по-красив от преди...

    08:14 13.04.2026

  • 2 ТОЗИ ВАР ДА ГО

    0 0 Отговор
    МАХАТ. ПО ДОБРЕ СИ БЕШЕ ПРЕДИ. МОЖЕ И СЪДИЯТА ДА СГРЕШИ НО И МУ СЕ ПРОЩАВАШЕ. СЕГА ЯВНИ ГРЕШКИ ПОВТОРНО ГЛЕДАНЕ И ПАК ГРЕШКИ. НО ТОЗИ ПЪТ ПРОШКА НЯМА. И ВСИЧКИ ВИЖДАТ ИСТИНАТА ДУЗПА ИМАШЕ.

    08:46 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове