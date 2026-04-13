Мбапе пусна СНИМКА на раната на лицето си след мача с Жирона

Килиан Мбапе сподели в социалните мрежи снимка на раната, получена по време на равенството 1:1 между Реал Мадрид и Жирона. По време на мача французинът падна на терена по лице, покрито с кръв, след удар в главата. “Белите” настояваха за дузпа заради нарушението срещу нападателя.

На снимката се вижда ясно видима рана над веждата на Мбапе, зашита с няколко шева.​​​​​​​​​​​​​​​​