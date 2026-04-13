Христо Стоичков с интересни разкрития за Лионел Меси

Легендата на българския футбол и на Барселона - Христо Стоичков, даде интервю за "Col·lapse" по "3Cat". Той бе попитан директно дали е лесно да интервюира Лионел Меси.
Отговорът на българина дойде без колебание: „Лесно. Лесно ли е? Лесно като с домат“.
Впоследствие Ицо разкри възхищението си от аржентинеца и говори за връзката, която мнозина твърдят, че имат с него.
Стоичков остро критикува онези, които твърдят, че са повлияли на кариерата на аржентинеца. „Има хора, които казват, че познават Меси, че са ходили да ядат с Меси, че той се е учил от тях... По дяволите!“, възкликва Камата.
"Когато наистина усетиш емблемата, трябва да го кажеш. Сега виждаме играчи да целуват емблемата, целуват я и два дни по-късно... ги няма. Все пак атз емблема има тежест“, добави Стоичков.
Segons @HStoitchkov8, entrevistar Leo Messi ‘va ser fàcil com el pa amb tomàquet’— 3Cat (@som3cat) April 11, 2026
📌 “De cada cop que he estat amb ell, només puc dir-ne milers de coses bones.”#Col·lapse3Cat
📲 https://t.co/ofvMWW5cP8 pic.twitter.com/r7gjgKbAD4
1 Журналист
Коментиран от #2
09:01 13.04.2026
2 Ти си
До коментар #1 от "Журналист":Поредния тъи и злобен зависчия незнайно защо . ....
Коментиран от #4, #9, #10
09:09 13.04.2026
3 МВР служител
09:19 13.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 глоги
09:23 13.04.2026
6 лют пипер
09:24 13.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тоя прст човек
Там му е мясото.
Колкото повече ни го набиват пред очите, толкова по- протвен става за нормалните хора!
На ненормалните не можеш да помогнеш!
09:28 13.04.2026
9 Бай Ганьо
До коментар #2 от "Ти си":Този завистлив коментар на номер едно е защото е фен на Лесния ,а те всички злобеят от постиженията на ЦСКА и доказалите се футболисти в знаменити Европейски клубове излезли от ЦСКА.
А се гордеят с постиженията на Гонзо на скамейката в Реен.
Коментиран от #11
09:45 13.04.2026
10 Улав
До коментар #2 от "Ти си":Щото пише истина една
09:46 13.04.2026
11 стига комплекси
До коментар #9 от "Бай Ганьо":никой не се вълнува от глупавите ви отбори цска и левски!!! набийте си го в комплексарските тикви!
10:31 13.04.2026