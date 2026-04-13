Новини
Спорт »
Световен футбол »
Христо Стоичков с интересни разкрития за Лионел Меси

13 Април, 2026 08:59 1 202 11

  • барселона-
  • христо стоичков-
  • футбол-
  • кионел меси

Стоичков остро критикува онези, които твърдят, че са повлияли на кариерата на аржентинеца

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол и на Барселона - Христо Стоичков, даде интервю за "Col·lapse" по "3Cat". Той бе попитан директно дали е лесно да интервюира Лионел Меси.

Отговорът на българина дойде без колебание: „Лесно. Лесно ли е? Лесно като с домат“.

Впоследствие Ицо разкри възхищението си от аржентинеца и говори за връзката, която мнозина твърдят, че имат с него.

Стоичков остро критикува онези, които твърдят, че са повлияли на кариерата на аржентинеца. „Има хора, които казват, че познават Меси, че са ходили да ядат с Меси, че той се е учил от тях... По дяволите!“, възкликва Камата.

"Когато наистина усетиш емблемата, трябва да го кажеш. Сега виждаме играчи да целуват емблемата, целуват я и два дни по-късно... ги няма. Все пак атз емблема има тежест“, добави Стоичков.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Журналист

    14 4 Отговор
    Лесно ли е да интервюирал Стоичков? Лесно е като домат от Кауфланд. Отвън червен, отвътре кисел като лимон.

    Коментиран от #2

    09:01 13.04.2026

  • 2 Ти си

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Журналист":

    Поредния тъи и злобен зависчия незнайно защо . ....

    Коментиран от #4, #9, #10

    09:09 13.04.2026

  • 3 МВР служител

    6 0 Отговор
    Кога НАП ще се захванат с разкритията, че Стоичков не е плащал данъци за участието си в ЦСКА и в болницата, не е плащал данъци за участието си в рекламни кампании и не е плащал данъци върху спортната си марка? НАП не изпълнява функциите си и законите на Република България

    09:19 13.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 глоги

    0 6 Отговор
    Все пак ТАЗИ емблема има тежест.“- добави Стоичков.

    09:23 13.04.2026

  • 6 лют пипер

    4 0 Отговор
    Трябва да меси с Лионел Меси.

    09:24 13.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя прст човек

    7 3 Отговор
    Защо не е кандидат за депутат?
    Там му е мясото.
    Колкото повече ни го набиват пред очите, толкова по- протвен става за нормалните хора!
    На ненормалните не можеш да помогнеш!

    09:28 13.04.2026

  • 9 Бай Ганьо

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ти си":

    Този завистлив коментар на номер едно е защото е фен на Лесния ,а те всички злобеят от постиженията на ЦСКА и доказалите се футболисти в знаменити Европейски клубове излезли от ЦСКА.
    А се гордеят с постиженията на Гонзо на скамейката в Реен.

    Коментиран от #11

    09:45 13.04.2026

  • 10 Улав

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ти си":

    Щото пише истина една

    09:46 13.04.2026

  • 11 стига комплекси

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Ганьо":

    никой не се вълнува от глупавите ви отбори цска и левски!!! набийте си го в комплексарските тикви!

    10:31 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове