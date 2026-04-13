Христо Стоичков с интересни разкрития за Лионел Меси

Легендата на българския футбол и на Барселона - Христо Стоичков, даде интервю за "Col·lapse" по "3Cat". Той бе попитан директно дали е лесно да интервюира Лионел Меси.

Отговорът на българина дойде без колебание: „Лесно. Лесно ли е? Лесно като с домат“.

Впоследствие Ицо разкри възхищението си от аржентинеца и говори за връзката, която мнозина твърдят, че имат с него.

Стоичков остро критикува онези, които твърдят, че са повлияли на кариерата на аржентинеца. „Има хора, които казват, че познават Меси, че са ходили да ядат с Меси, че той се е учил от тях... По дяволите!“, възкликва Камата.

"Когато наистина усетиш емблемата, трябва да го кажеш. Сега виждаме играчи да целуват емблемата, целуват я и два дни по-късно... ги няма. Все пак атз емблема има тежест“, добави Стоичков.

Segons @HStoitchkov8, entrevistar Leo Messi ‘va ser fàcil com el pa amb tomàquet’



📌 “De cada cop que he estat amb ell, només puc dir-ne milers de coses bones.”#Col·lapse3Cat

