Въпреки поредните загубени точки от Наполи Конте е оптимист за титлата

Антонио Конте отказва да сложи край на надеждите за защита на скудетото, въпреки разочароващото равенство 1:1 на терена на Парма. Домакините вкараха след едва 33 секунди игра, когато Габриел Стрефеца изпрати топката в мрежата след рикошет от далечния стълб. По-бърз гол Наполи не беше допускал от януари 2018 насам.

Изравняването дойде в 60-ата минута благодарение на Скот Мактоминей, чийто прецизен удар бе предшестван от асистенция на Хойлунд. Шотландецът вкара в трето поредно гостуване в шампионата за първи път в кариерата си и се превърна в първия полузащитник с минимум 20 гола в два поредни сезона сред петте водещи европейски първенства.

Конте не крие горчивината от изпуснатите точки, но не се спира и на упреци към своите. „Мечтата не е угасена. Остават шест кръга, а Интер все още има мачове пред себе си. Смела мечта, погледнем ли числата на лидера, но ние продължаваме напред. Момчетата се сражаваха с цялата си душа и нямам почти никакви забележки по отношение на характер и себеотдаване”, заяви наставникът.