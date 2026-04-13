Дясната ръка на Берлускони във футбола отказа да се кандидатира за президент на Италианската футболна федерация

Серия А ще проведе изборно събрание, което ще даде яснота относно кандидатурата за президент на Италианската футболна федерация преди изборите на 22 юни. Най-силното име е Джовани Малаго̀, а според “Corriere della Sera” именно Джузепе Марота е най-активният му лобист сред останалите клубове. Бившият президент на Италинския олимпийски комитет иска да влезе в надпреварата вече с осигурено мнозинство.

Не всички клубове обаче гледат с ентусиазъм на тази перспектива. Милан, Ювентус и Парма, въпреки уважението си към Малаго̀, не желаят да стигнат до избори с кандидатура, която носи твърде явен интеристки привкус.

Заради това „росонерите” са предложили името на Адриано Галиани, но бившият директор на Милан и Монца отказа категорично. „Благодаря на клубовете, които са се сетили за мен, но няма да приема поканата. Смятам, че най-добрият кандидат е Джовани Малаго̀”, заяви Галиани.​​​​​​​​​​​​​​​​