Време е за голямото дерби на България

13 Април, 2026 09:30 616 3

На трибуните на Националния стадион се очакват около 30 000 души

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отново е време за голямото дерби на България - ЦСКА срещу Левски! Сблъсъкът от последния 30-и кръг на редовния сезон в efbet Лига стартира в 16:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски. На трибуните на Националния стадион се очакват около 30 000 души, които да създадат атмосфера, подобаваща на двубой с такъв заряд.

"Армейците", които се водят символични домакини на мача, са в серия от три поредни победи и със сигурност искат да запишат нова такава срещу вечния съперник. Тимът на Христо Янев заема четвъртото място в класирането, като изостава на 14 точки от лидера Левски. "Сините" продължават да мечтаят за титлата и при евентуален успех днес, ще направят огромна крачка към 27-мия си трофей, чакан вече близо 17 години.

Отборът, воден от Хулио Веласкес, се възползва от грешната стъпка на Лудогорец в последния кръг и отново дръпна с 9 точки на върха. Софиянци се наложиха минимално над Арда (1:0) и се завърнаха на победния път, след като преди това завършиха наравно с Добруджа (2:2) в Добрич.

ЦСКА пък стигна до трите точки при гостуването си на последния в подреждането Монтана (1:0) с гол на Петко Панайотов в 94-тата минута. От "червените" футболисти се очаква много повече и днес трябва да покажат различно лице, за да зарадват привържениците в секторите А и Г.

Добрата новина в лагера на "армейците" е, че няма контузии и наказания, което означава, че Янев ще може да разчита на всички свои играчи в търсене на успеха. След изтърпяна санкция се завръща Мохамед Брахими, а в титулярния състав се очаква място отново да намери капитанът Бруно Жордао, който "висеше" с картони и беше съхранен на "Огоста" преди 5 дни.

Голямата липса за гостите ще бъде тази на старши треньора Хулио Веласкес край тъчлинията, който ще пропусне срещата, тъй като вече има три официални предупреждения. Аут остават контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, както и наказаният Майкон. В центъра на защитата ще се завърне изтърпелият наказание Кристиан Димитров, а до последно под въпрос пък ще бъде Марко Дуганджич, който бе повален от вирус преди мача с Арда.

Така Левски може да се окаже със само един наличен типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа, който обаче така и не успява да убеди след пристигането си на "Герена". Силният коз на "сините" през този сезон е Евертон Бала, който е голмайстор на тима, а с победното си попадение срещу кърджалийци той стана бразилецът с най-много голове в историята на клуба - 24.

Последният двубой между ЦСКА и Левски завърши с успех с 1:0 за "червените", дошъл благодарение на гола на Джеймс Ето'о в 76-ата минута.

ЦСКА - Левски
Начало: 16:00 часа
Съдия: Мариян Гребенчарски
Стадион: "Васил Левски", София


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде 1:1 за тотото

    4 0 Отговор
    Фа не се карат

    09:33 13.04.2026

  • 2 Специалиста

    7 0 Отговор
    Левскари с име Мустафа, и армейци дето никога не са ходили в армията, и какви армейци без армия, и не знаят какво е думата кубинка не е никакво дерби. Освен това цска умре. Това е Булгрплод Етрополе, "Червени Домати" ОООД на Литекс Ловеч Балкан 50кубика. Оноу срлянче от Бобовдолските села дето му викат "кюстендилеца" ще ходи ли на мача или вече са го осъдили?

    09:37 13.04.2026

  • 3 Геро

    2 0 Отговор
    Толкова е голямо това дерби, че в джоба ми да играят, ще им даря свободата на секундата!
    България и футбол? Смехотворно е!
    Перуката остави 15 млн. суха пара, за кавги и
    сръдни! Спестовник и той от класа!

    10:04 13.04.2026

