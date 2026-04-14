Алекс Грозданов блести в Полша – Люблин на крачка от финал

Волейболната сцена в Полша стана арена на истински спектакъл, в който българският национал Алекс Грозданов изигра ключова роля за успеха на Богданка ЛУК Люблин срещу Пройект Варшава. В първия полуфинален плейоф от шампионата, капитанът на "лъвовете" демонстрира завидна форма и помогна на своя тим да триумфира с 3:1 гейма (25:27, 25:14, 26:24, 25:22) като гост в полската столица.

Грозданов се отличи с 9 точки, от които цели 4 бяха реализирани след безкомпромисни блокади, затвърждавайки реномето си на един от най-стабилните центрове в лигата. Въпреки това, звездата на вечерта бе Вилфредо Леон, който буквално "изригна" с 25 точки (5 аса и 3 блокади), а Матеуш Малиновски добави още 17 пункта за победителите.

Домакините от Варшава също не останаха по-назад – Бартош Беднож завърши с 20 точки (3 аса, 3 блокади), а Бартош Гомулка се отчете с 17 точки и 4 блокади, но усилията им не бяха достатъчни да спрат устрема на гостите.

След този успех, Богданка ЛУК Люблин е само на една победа от класиране за големия финал за втора поредна година. Следващият сблъсък е насрочен за 18 април (събота), когато Люблин ще бъде домакин.

Ако Грозданов и компания отново излязат победители, те ще си осигурят място в битката за титлата. При евентуално равенство, решителният трети мач ще се проведе на 22 април (сряда).