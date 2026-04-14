Новини
Спорт »
Волейбол »
Алекс Грозданов блести в Полша – Люблин на крачка от финал

14 Април, 2026 16:41 448 0

  • алекс грозданов-
  • волейбол-
  • богданка лук люблин-
  • пройект варшава-
  • полуфинал-
  • полша-
  • плейофи-
  • финал-
  • български национал-
  • спортни новини

Капитанът на "лъвовете" демонстрира завидна форма

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната сцена в Полша стана арена на истински спектакъл, в който българският национал Алекс Грозданов изигра ключова роля за успеха на Богданка ЛУК Люблин срещу Пройект Варшава. В първия полуфинален плейоф от шампионата, капитанът на "лъвовете" демонстрира завидна форма и помогна на своя тим да триумфира с 3:1 гейма (25:27, 25:14, 26:24, 25:22) като гост в полската столица.

Грозданов се отличи с 9 точки, от които цели 4 бяха реализирани след безкомпромисни блокади, затвърждавайки реномето си на един от най-стабилните центрове в лигата. Въпреки това, звездата на вечерта бе Вилфредо Леон, който буквално "изригна" с 25 точки (5 аса и 3 блокади), а Матеуш Малиновски добави още 17 пункта за победителите.

Домакините от Варшава също не останаха по-назад – Бартош Беднож завърши с 20 точки (3 аса, 3 блокади), а Бартош Гомулка се отчете с 17 точки и 4 блокади, но усилията им не бяха достатъчни да спрат устрема на гостите.

След този успех, Богданка ЛУК Люблин е само на една победа от класиране за големия финал за втора поредна година. Следващият сблъсък е насрочен за 18 април (събота), когато Люблин ще бъде домакин.

Ако Грозданов и компания отново излязат победители, те ще си осигурят място в битката за титлата. При евентуално равенство, решителният трети мач ще се проведе на 22 април (сряда).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове