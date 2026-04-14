Левски отново ще оспорва титлата срещу Марица Пловдив във финала на женската волейболна Демакс+ Лига

14 Април, 2026 20:44 513 0

"Сините" волейболистки елиминираха ЦПВК

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият финал на женската волейболна Демакс+ Лига вече е ясен – за втора поредна година Марица (Пловдив) ще се изправи срещу амбициозния тим на Левски в битката за златото. След като „сините“ волейболистки демонстрираха характер и класа, те си осигуриха място във финалната серия, елиминирайки ЦПВК Волей с 3:1 победи в полуфиналите.

В решаващия четвърти двубой, който се проведе в залата на ЦПВК, Левски не остави съмнения в превъзходството си и триумфира с категоричното 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).

Още в първия гейм столичанки наложиха темпото, като след равностойно начало успяха да се откъснат напред и да затворят частта с комфортна преднина.

Вторият гейм започна с леко предимство за домакините, но Левски бързо навакса и с мощна серия в края отново надделя.

В третата част гостенките взеха ранен аванс и не позволиха на съперника да се върне в мача, с което си осигуриха победата и класирането за финала.

Така, както и през миналия сезон, Марица Пловдив и Левски ще премерят сили за шампионската титла. Припомняме, че през 2023 година пловдивчанки спечелиха финалната серия с 3:0 победи, но този път „сините“ са решени да обърнат развоя и да прекъснат доминацията на Марица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

