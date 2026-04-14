Левски отново ще оспорва титлата срещу Марица Пловдив във финала на женската волейболна Демакс+ Лига

Вълнуващият финал на женската волейболна Демакс+ Лига вече е ясен – за втора поредна година Марица (Пловдив) ще се изправи срещу амбициозния тим на Левски в битката за златото. След като „сините“ волейболистки демонстрираха характер и класа, те си осигуриха място във финалната серия, елиминирайки ЦПВК Волей с 3:1 победи в полуфиналите.

В решаващия четвърти двубой, който се проведе в залата на ЦПВК, Левски не остави съмнения в превъзходството си и триумфира с категоричното 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).

Още в първия гейм столичанки наложиха темпото, като след равностойно начало успяха да се откъснат напред и да затворят частта с комфортна преднина.

Вторият гейм започна с леко предимство за домакините, но Левски бързо навакса и с мощна серия в края отново надделя.

В третата част гостенките взеха ранен аванс и не позволиха на съперника да се върне в мача, с което си осигуриха победата и класирането за финала.

Така, както и през миналия сезон, Марица Пловдив и Левски ще премерят сили за шампионската титла. Припомняме, че през 2023 година пловдивчанки спечелиха финалната серия с 3:0 победи, но този път „сините“ са решени да обърнат развоя и да прекъснат доминацията на Марица.