Левски се класира за финала на волейболната Суперлига след драматична победа над ЦСКА

14 Април, 2026 22:34 509 0

Гордан Люцканов изригна с 22 точки

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза полуфиналната серия в мъжката волейболна Суперлига, където Левски отново доказа класата си и си осигури място във финала. В зала „Христо Ботев“ сините надделяха над вечния си съперник ЦСКА с 3:2 гейма (23:25, 25:15, 18:25, 25:17, 17:15) в четвъртия мач от серията, с което затвориха дуела с общ резултат 3:1 победи.

Героите на вечерта за Левски бяха Гордан Люцканов, който изригна с 22 точки, и опитният Тодор Скримов, допринесъл със 17. Лазар Бучков също се отличи с 14 точки, а Юлиан Вайсиг добави още 13 към актива на тима, воден от треньора Николай Желязков.

Въпреки вдъхновената игра на Стойко Ненчев, който реализира 22 точки за ЦСКА, и стабилната подкрепа от Теодор Тодоров (13 точки), Реза Беик Мохамад и Спас Байрев (по 11 точки), червените не успяха да обърнат развоя на серията в своя полза.

Сега Левски очаква да научи името на съперника си във финалната битка за титлата. В другия полуфинал Локомотив Авиа (Пловдив) води с 2:1 победи срещу Нефтохимик (Бургас), а четвъртият мач между двата отбора ще се проведе на 15 април в Бургас.


