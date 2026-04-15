Клаудия Шейнбаум разясни дали Мексико ще приеме мачовете на Иран от Мондиал 2026

15 Април, 2026 17:06 668 7

ФИФА потвърди окончателното решение

Тихомир Шумов

Вълна от спекулации и напрежение заля футболната общественост, след като се появиха слухове, че Иран може да изиграе своите срещи от Световното първенство по футбол 2026 в Мексико, вместо в САЩ. Причината – нестихващият конфликт в Близкия изток и нежеланието на иранския национален отбор да играе на американска земя.

В отговор на тези горещи въпроси, президентът на Мексико - Клаудия Шейнбаум внесе яснота по темата. В официално изявление тя подчерта, че ФИФА е взела категорично решение – промяна на първоначално определените локации за мачовете няма да има.

„Всяка промяна би довела до сериозни логистични затруднения и би усложнила организацията на турнира“, заяви Шейнбаум, слагайки край на спекулациите.

По програма, иранският тим трябва да премери сили с Нова Зеландия и Белгия в Ингълууд, а срещата с Египет е насрочена за Сиатъл – и двете локации са на територията на САЩ. Въпреки опитите на иранската федерация да премести двубоите в Мексико, ФИФА остава непреклонна.

Междувременно, в края на май, президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна с иранския национален отбор в Турция. След разговорите той изрази увереност, че Иран ще участва на Мондиал 2026, но подчерта, че ситуацията остава динамична.

Световната футболна централа вече има резервен план – при евентуален отказ на Иран, ще бъде организиран извънреден плейоф между четири отбора – по два от Европа и Азия. С това решение ФИФА демонстрира твърдост и последователност, а Мексико официално отхвърли възможността да приеме иранските мачове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ефрейтор

    3 2 Отговор
    Еврейката Шейнбаум. Кога ли ще я изритат?

    Коментиран от #4, #7

    17:11 15.04.2026

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Вероятно не би отхвърлила предложение на ФИФА!

    Коментиран от #3

    17:22 15.04.2026

  • 3 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    А и не бихме позволили Провокатора от факти.бг да "я изрита"!

    17:24 15.04.2026

  • 4 Верно

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ефрейтор":

    Първо Изтриха ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ.

    17:26 15.04.2026

  • 5 Нямам спомен

    4 0 Отговор
    някога да са ограничавали Щатите и Израел заради войните им и избитото цивилно население.

    17:28 15.04.2026

  • 6 СтоичкоФ

    0 0 Отговор
    Абе,тюфлеци! Целта е да се " вкарат в играта" отново италианските макароне. Именно това е целта на т.н"извънреден плейоф между четири отбора – по два от Европа и Азия"- единия европейски отбор е макарони спагетис,който отпадна по рано и сега търс " вратички" за Световното

    17:58 15.04.2026

  • 7 Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ефрейтор":

    Обратно в България ли ….

    18:14 15.04.2026

