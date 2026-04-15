Клаудия Шейнбаум разясни дали Мексико ще приеме мачовете на Иран от Мондиал 2026

Вълна от спекулации и напрежение заля футболната общественост, след като се появиха слухове, че Иран може да изиграе своите срещи от Световното първенство по футбол 2026 в Мексико, вместо в САЩ. Причината – нестихващият конфликт в Близкия изток и нежеланието на иранския национален отбор да играе на американска земя.
В отговор на тези горещи въпроси, президентът на Мексико - Клаудия Шейнбаум внесе яснота по темата. В официално изявление тя подчерта, че ФИФА е взела категорично решение – промяна на първоначално определените локации за мачовете няма да има.
„Всяка промяна би довела до сериозни логистични затруднения и би усложнила организацията на турнира“, заяви Шейнбаум, слагайки край на спекулациите.
По програма, иранският тим трябва да премери сили с Нова Зеландия и Белгия в Ингълууд, а срещата с Египет е насрочена за Сиатъл – и двете локации са на територията на САЩ. Въпреки опитите на иранската федерация да премести двубоите в Мексико, ФИФА остава непреклонна.
Междувременно, в края на май, президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна с иранския национален отбор в Турция. След разговорите той изрази увереност, че Иран ще участва на Мондиал 2026, но подчерта, че ситуацията остава динамична.
Световната футболна централа вече има резервен план – при евентуален отказ на Иран, ще бъде организиран извънреден плейоф между четири отбора – по два от Европа и Азия. С това решение ФИФА демонстрира твърдост и последователност, а Мексико официално отхвърли възможността да приеме иранските мачове.
1 ефрейтор
Коментиран от #4, #7
17:11 15.04.2026
2 Дзак
Коментиран от #3
17:22 15.04.2026
3 Име
До коментар #2 от "Дзак":А и не бихме позволили Провокатора от факти.бг да "я изрита"!
17:24 15.04.2026
4 Верно
До коментар #1 от "ефрейтор":Първо Изтриха ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ.
17:26 15.04.2026
5 Нямам спомен
17:28 15.04.2026
6 СтоичкоФ
17:58 15.04.2026
7 Ганьо
До коментар #1 от "ефрейтор":Обратно в България ли ….
18:14 15.04.2026