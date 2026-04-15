Клаудия Шейнбаум разясни дали Мексико ще приеме мачовете на Иран от Мондиал 2026

Вълна от спекулации и напрежение заля футболната общественост, след като се появиха слухове, че Иран може да изиграе своите срещи от Световното първенство по футбол 2026 в Мексико, вместо в САЩ. Причината – нестихващият конфликт в Близкия изток и нежеланието на иранския национален отбор да играе на американска земя.

В отговор на тези горещи въпроси, президентът на Мексико - Клаудия Шейнбаум внесе яснота по темата. В официално изявление тя подчерта, че ФИФА е взела категорично решение – промяна на първоначално определените локации за мачовете няма да има.

„Всяка промяна би довела до сериозни логистични затруднения и би усложнила организацията на турнира“, заяви Шейнбаум, слагайки край на спекулациите.

По програма, иранският тим трябва да премери сили с Нова Зеландия и Белгия в Ингълууд, а срещата с Египет е насрочена за Сиатъл – и двете локации са на територията на САЩ. Въпреки опитите на иранската федерация да премести двубоите в Мексико, ФИФА остава непреклонна.

Междувременно, в края на май, президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна с иранския национален отбор в Турция. След разговорите той изрази увереност, че Иран ще участва на Мондиал 2026, но подчерта, че ситуацията остава динамична.

Световната футболна централа вече има резервен план – при евентуален отказ на Иран, ще бъде организиран извънреден плейоф между четири отбора – по два от Европа и Азия. С това решение ФИФА демонстрира твърдост и последователност, а Мексико официално отхвърли възможността да приеме иранските мачове.