Неймар аут за старта на Световното: Бразилия без звездата си срещу Мароко

28 Май, 2026 18:33 582 4

  • неймар-
  • бразилия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • контузия-
  • травма в прасеца-
  • карло анчелоти-
  • група с-
  • мароко-
  • футболни новини

Травма в прасеца изважда нападателя от първите битки на Мондиала в Северна Америка

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Неймар няма да може да вземе участие в първия мач на Бразилия на Мондиал 2026. Звездният нападател, който отново попадна в състава на Карло Анчелоти въпреки честите си контузии през последните сезони, ще се възстановява от нова травма в следващите няколко седмици.

След като пропусна вчерашната тренировка на националния отбор, Неймар премина през обстойни медицински прегледи. Резултатите показаха неприятна травма в прасеца, която ще го извади от строя за около 2-3 седмици. Това означава, че бившият ас на Барселона и Пари Сен Жермен няма да може да се включи в подготвителния лагер на Бразилия, както и в приятелските срещи срещу Панама и Египет.

Най-големият удар за "кариоките" обаче е, че Неймар ще пропусне и първия мач от груповата фаза на Световното първенство – срещу Мароко на 14 юни. Това със сигурност ще промени плановете на Анчелоти, който ще трябва да търси нови решения в атаката.

Освен Мароко, в група "С" с Бразилия са още Шотландия и Хаити.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Тоя цял живот е все контузен. Голям късметлия - мултимилионер е от контузии.

    18:40 28.05.2026

  • 2 Лост

    2 0 Отговор
    Изобщо не трябваше да го вземат на световното.

    18:42 28.05.2026

  • 3 Мишо Дудикоф 🥷

    0 0 Отговор
    Палячо като Кристиано

    19:39 28.05.2026

  • 4 Рамбо

    0 0 Отговор
    Този го взеха само като турист. Ясно е, че вече е приключил като футболист и повечето време е контузен. Едва ли изобщо ще се появи на терена да играе

    19:48 28.05.2026

