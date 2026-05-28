Неймар аут за старта на Световното: Бразилия без звездата си срещу Мароко

Неймар няма да може да вземе участие в първия мач на Бразилия на Мондиал 2026. Звездният нападател, който отново попадна в състава на Карло Анчелоти въпреки честите си контузии през последните сезони, ще се възстановява от нова травма в следващите няколко седмици.

След като пропусна вчерашната тренировка на националния отбор, Неймар премина през обстойни медицински прегледи. Резултатите показаха неприятна травма в прасеца, която ще го извади от строя за около 2-3 седмици. Това означава, че бившият ас на Барселона и Пари Сен Жермен няма да може да се включи в подготвителния лагер на Бразилия, както и в приятелските срещи срещу Панама и Египет.

Най-големият удар за "кариоките" обаче е, че Неймар ще пропусне и първия мач от груповата фаза на Световното първенство – срещу Мароко на 14 юни. Това със сигурност ще промени плановете на Анчелоти, който ще трябва да търси нови решения в атаката.

Освен Мароко, в група "С" с Бразилия са още Шотландия и Хаити.