Почина Хосе Емилио Сантамария, шесткратен шампион с Реал Мадрид

Футболната общност потъна в скръб след новината за кончината на един от най-емблематичните защитници в историята на Реал Мадрид – Хосе Емилио Сантамария. Легендарният уругваец си отиде на 96-годишна възраст, оставяйки след себе си незаличима следа в световния футбол.

Роден на 31 юли 1929 г. в Монтевидео, Сантамария се превръща в ключова фигура за „белия балет“ през златните години на клуба. Той е част от звездния състав, който доминира европейските терени през 50-те и 60-те години на миналия век. Заедно с великани като Алфредо ди Стефано и Ференц Пушкаш, Сантамария издига Реал Мадрид до върха на европейския футбол, печелейки четири пъти Купата на европейските шампиони – през 1958, 1959, 1960 и 1966 година. В рамките на своята бляскава кариера с мадридския гранд,

Сантамария става шесткратен шампион на Испания и записва впечатляващите 337 официални мача с екипа на „кралете“. Неговата непоколебима защита и лидерски качества го превръщат в истински стълб на отбраната и любимец на феновете.

След като окачва бутонките през 1966 година, Сантамария не се отдалечава от футбола. Той се посвещава на треньорската професия, като води националния отбор на Испания на Олимпийските игри през 1968 и 1980 година, както и на Световното първенство през 1982 г., което се провежда на испанска земя. Освен това, той застава начело и на клубния тим на Еспаньол, оставяйки своя отпечатък и като наставник.

Сантамария ще остане завинаги в сърцата на футболните фенове като символ на отдаденост, класа и спортно майсторство. Реал Мадрид и цялата футболна общественост се прекланят пред паметта на един истински шампион.