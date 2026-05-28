Кими Антонели на прага на славата: Ще видим ли новия крал на Формула 1?

28 Май, 2026 21:30 266 0

Италианският тийнейджър лети към титлата, но сезонът крие още изненади

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сезонът във Формула 1 се разгаря, а името на Андреа Кими Антонели вече се превърна в синоним на доминация и младежка дързост. След впечатляващото си представяне на Гран При на Канада, италианският талант си осигури солиден аванс от 43 точки пред най-близкия си преследвач и съотборник в Мерцедес – Джордж Ръсел. Въпреки това, самият Антонели остава скромен и предпазлив, подчертавайки, че е твърде рано да се говори за шампионската корона.

Ръководителят на Мерцедес, Тото Волф, не бърза да раздава титли. „Остават още 17 старта до края на сезона, а Джордж Ръсел е боец, който никога не се предава“, коментира Волф. Въпреки това, австрийският стратег признава, че младият италианец вече може да диктува темпото на шампионата и да контролира събитията на пистата.

Любопитен факт: всеки пилот, който е спечелил четири от първите пет състезания в сезона, неизменно е завършвал като световен шампион. Тази традиция започва още с легендарния Джим Кларк през 60-те години и продължава с имена като Джеки Стюарт, Айртон Сена, Найджъл Менсъл, Михаел Шумахер, Деймън Хил, Дженсън Бътън, Себастиан Фетел, Люис Хамилтън, Нико Розберг и Макс Верстапен. Всички те са превърнали ранния си устрем в шампионски триумф.

В повечето от тези сезони един отбор е доминирал безапелационно, а бъдещият шампион е трябвало да надделее основно над съотборника си. Сега, когато Мерцедес отново диктува модата във Формула 1, всички погледи са вперени в Антонели. Ще успее ли младият италианец да запази хладнокръвие и да се възкачи на върха, или сезонът ще ни поднесе неочаквани обрати?


