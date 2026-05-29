Анализ в Испания показва, че Реал Мадрид е най-засегнатият отбор от ВАР решенията

29 Май, 2026 06:45

Без ВАР Реал Мадрид пак остава втори, но по-близо до титлата

Анализ в Испания показва, че Реал Мадрид е най-засегнатият отбор от ВАР решенията - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид щеше да завърши с пет точки повече през сезона в Ла Лига, ако ВАР не съществуваше. Това показва анализ на испанското издание „AS“, според който именно „белите“ са отборът, загубил най-много от видеоарбитража през кампанията 2025/26.

Тимът от Мадрид приключи сезона с 86 точки - осем зад шампиона Барселона. Според изчисленията обаче без ВАР Реал е щял да има 91 точки и да изостане само с четири от каталунците.

Сред ключовите ситуации, посочени в анализа, са отмененият гол на Килиан Мбапе срещу Жирона за игра с ръка, както и две решаващи ВАР намеси при загубата от Осасуна през февруари. Тогава домакините получиха дузпа след видео преглед, а победният им гол бе зачетен след проверка за засада.

Въпреки това от „AS“ подчертават, че при всички разгледани положения съдийските решения в крайна сметка са били правилни.

След загубата от Барселона в Ел Класико президентът на клуба Флорентино Перес отново атакува реферите и говори за „откраднати титли“, а напрежението между Реал и испанската федерация остава високо.

Допълнително масло в огъня наля и Алваро Арбелоа, който през април остро разкритикува ВАР след неотсъдена дузпа срещу Мбапе в мач с Жирона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Малко е подвеждаща разликата, защото не дават колко точки са загубили Барселона.

    06:54 29.05.2026

