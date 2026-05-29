Анализ в Испания показва, че Реал Мадрид е най-засегнатият отбор от ВАР решенията

Реал Мадрид щеше да завърши с пет точки повече през сезона в Ла Лига, ако ВАР не съществуваше. Това показва анализ на испанското издание „AS“, според който именно „белите“ са отборът, загубил най-много от видеоарбитража през кампанията 2025/26.

Тимът от Мадрид приключи сезона с 86 точки - осем зад шампиона Барселона. Според изчисленията обаче без ВАР Реал е щял да има 91 точки и да изостане само с четири от каталунците.

Сред ключовите ситуации, посочени в анализа, са отмененият гол на Килиан Мбапе срещу Жирона за игра с ръка, както и две решаващи ВАР намеси при загубата от Осасуна през февруари. Тогава домакините получиха дузпа след видео преглед, а победният им гол бе зачетен след проверка за засада.

Въпреки това от „AS“ подчертават, че при всички разгледани положения съдийските решения в крайна сметка са били правилни.

След загубата от Барселона в Ел Класико президентът на клуба Флорентино Перес отново атакува реферите и говори за „откраднати титли“, а напрежението между Реал и испанската федерация остава високо.

Допълнително масло в огъня наля и Алваро Арбелоа, който през април остро разкритикува ВАР след неотсъдена дузпа срещу Мбапе в мач с Жирона.