Локомотив Пловдив триумфира над Левски в зрелищен баскетболен сблъсък

16 Април, 2026 06:28 383 0

Гостите от Пловдив се наложиха с резултат 99:90

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски прие Локомотив Пловдив в двубой от 31-ия кръг на Националната баскетболна лига. Въпреки борбения дух и несломимата воля на "сините", гостите от Пловдив се наложиха с резултат 99:90 и си тръгнаха с ценна победа.

Лъчезар Димитров бе сред най-ярките фигури за Левски, като за 25 минути на паркета реализира 22 точки, овладя 5 борби и раздаде 10 асистенции, демонстрирайки лидерски качества и хладнокръвие в напрегнатите моменти.

В редиците на Локомотив Пловдив блестеше Томислав Минков, който изигра ключова роля за успеха на своя тим. Той завърши срещата с внушителните 28 точки, 9 борби и 4 асистенции за 36 минути игра, превръщайки се в истински кошмар за защитата на домакините.

След този резултат Левски остава на десетата позиция във временното класиране с актив от 4 победи и 24 поражения, докато Локомотив Пловдив затвърждава мястото си сред водещите отбори, заемайки четвъртата позиция с 17 успеха и 11 загуби.


Подобни новини


