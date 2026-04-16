Левски се готви за плейофите без четирима

В добро настроение и при отсъствието на общо четирима футболисти Левски проведе днешната си открита тренировка на стадион „Георги Аспарухов“.

Завръщането на крилото на Левски Карл Фабиен след контузия се отлага, въпреки предварителните очаквания футболистът да поднови пълноценни тренировки и да се включи в откритото занимание на „сините“. Френският офанзивен играч продължава възстановяването си от мускулната травма, получена по време на зимния подготвителен лагер, като все още не е достигнал необходимото физическо състояние за работа наравно със съотборниците си.

В заниманието, освен Фабиен, не се включиха още трайно контузеният Мустафа Сангаре, както Оливер Камдем и Гашпер Търдин, които също имат здравословни проблеми. По информация от клуба, неразположенията на последните двама не са сериозни и се очаква скоро да бъдат на разположение на старши треньора Хулио Веласкес.

Левски продължава подготовката си за финалната и най-решаваща фаза от шампионата – плейофите, чийто жребий предстои да бъде изтеглен в петък (17-ти април) от 17:00 часа. „Сините“ влизат в заключителния етап на първенството като лидер в класирането с аванс от 10 точки пред втория Лудогорец. До края на кампанията тимът ще се изправи в два директни сблъсъка срещу разградчани, както и в традиционно напрегнатите дербита срещу ЦСКА и ЦСКА 1948.