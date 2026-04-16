Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски се готви за плейофите без четирима

16 Април, 2026 15:45 326 0

  • левски-
  • карл фабиен-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В добро настроение и при отсъствието на общо четирима футболисти Левски проведе днешната си открита тренировка на стадион „Георги Аспарухов“.

Завръщането на крилото на Левски Карл Фабиен след контузия се отлага, въпреки предварителните очаквания футболистът да поднови пълноценни тренировки и да се включи в откритото занимание на „сините“. Френският офанзивен играч продължава възстановяването си от мускулната травма, получена по време на зимния подготвителен лагер, като все още не е достигнал необходимото физическо състояние за работа наравно със съотборниците си.

В заниманието, освен Фабиен, не се включиха още трайно контузеният Мустафа Сангаре, както Оливер Камдем и Гашпер Търдин, които също имат здравословни проблеми. По информация от клуба, неразположенията на последните двама не са сериозни и се очаква скоро да бъдат на разположение на старши треньора Хулио Веласкес.

Левски продължава подготовката си за финалната и най-решаваща фаза от шампионата – плейофите, чийто жребий предстои да бъде изтеглен в петък (17-ти април) от 17:00 часа. „Сините“ влизат в заключителния етап на първенството като лидер в класирането с аванс от 10 точки пред втория Лудогорец. До края на кампанията тимът ще се изправи в два директни сблъсъка срещу разградчани, както и в традиционно напрегнатите дербита срещу ЦСКА и ЦСКА 1948.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове