Нутриционистката на Левски: Ако в клуба са доволни от моята работа, ще остана, тук много ми харесва

Този сезон на пейката на Левски във всеки мач може да се види една млада дама - нутриционистката Марина Ореа. 23-годишната испанка говори пред радио Canal Sur за престоя си при „сините“ и как вижда бъдещето си.

„Не знам дали съм първата жена в България, която стои на пейката по време на мачовете, може би е така, защото не съм виждала други. Има и други жени в българския футбол, но те работят в други сфери – маркетинг, реклама, социални мрежи. Работила съм в Англия и Италия, където има много жени във футбола, които стоят на пейката като част от щаба на отборите. Но в България не е така.

„След като приключиха ангажиментите ми с Уотфорд имах известен труден период и започнах да търся ново предизвикателство. По принцип не обичам да стоя в зоната си на комфорт. Свързах се с Левски, направихме интервю и започнах работа. Всички ме приеха много добре, а и за бързо се интегрирам в обстановката. Много съм доволна и от клуба, и от града – София е прекрасна. Българският език е доста труден, но вече знам някои базови думи.

Левски иска да е в крак със световните тенденции и прави всичко възможно да се развива. В клуба са наясно колко е важно възстановяването на играчите с правилно хранене след тежките тренировки и мачове. А това предпазва и от контузии.

Не мисля за далечното бъдеще, а само за този сезон. Левски е лидер в първенството и всички мечтаем за титлата. Но предстои най-тежката част от първенството и трябва да сме напълно концентрирани. След това ще видим какво ще правя. Ако в клуба са доволни от моята работа, ще остана, защото тук много ми харесва“, заяви Ореа.