Нутриционистката на Левски: Ако в клуба са доволни от моята работа, ще остана, тук много ми харесва

16 Април, 2026 16:00 997 10

  • левски-
  • марина ореа-
  • футбол

Не знам дали съм първата жена в България, която стои на пейката по време на мачовете, може би е така, защото не съм виждала други

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Този сезон на пейката на Левски във всеки мач може да се види една млада дама - нутриционистката Марина Ореа. 23-годишната испанка говори пред радио Canal Sur за престоя си при „сините“ и как вижда бъдещето си.

„Не знам дали съм първата жена в България, която стои на пейката по време на мачовете, може би е така, защото не съм виждала други. Има и други жени в българския футбол, но те работят в други сфери – маркетинг, реклама, социални мрежи. Работила съм в Англия и Италия, където има много жени във футбола, които стоят на пейката като част от щаба на отборите. Но в България не е така.

„След като приключиха ангажиментите ми с Уотфорд имах известен труден период и започнах да търся ново предизвикателство. По принцип не обичам да стоя в зоната си на комфорт. Свързах се с Левски, направихме интервю и започнах работа. Всички ме приеха много добре, а и за бързо се интегрирам в обстановката. Много съм доволна и от клуба, и от града – София е прекрасна. Българският език е доста труден, но вече знам някои базови думи.

Левски иска да е в крак със световните тенденции и прави всичко възможно да се развива. В клуба са наясно колко е важно възстановяването на играчите с правилно хранене след тежките тренировки и мачове. А това предпазва и от контузии.

Не мисля за далечното бъдеще, а само за този сезон. Левски е лидер в първенството и всички мечтаем за титлата. Но предстои най-тежката част от първенството и трябва да сме напълно концентрирани. След това ще видим какво ще правя. Ако в клуба са доволни от моята работа, ще остана, защото тук много ми харесва“, заяви Ореа.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Нутриционист? Сериозно?!

    Кво стана с ДИЕТОЛОГ!!!! Кой ви дава дипломи бе пииииииппп че трият!
    Как успявате с кокошите си мозъци да завършите образование!

    Коментиран от #9, #10

    16:14 16.04.2026

  • 4 Бат Кольо Драгана

    4 2 Отговор
    Хулио май малко поева, затова са я взели.

    16:15 16.04.2026

  • 5 Тая сигурно

    3 5 Отговор
    си е намерила някое го.едо за кла.ене и е супер доволна. На 23 години много оправна, ха ха

    16:17 16.04.2026

  • 6 Раев

    4 2 Отговор
    Ако е дашна ще остане

    Коментиран от #8

    16:19 16.04.2026

  • 7 кьоравата майша

    3 4 Отговор
    Нутри нещо си с баджаци на слон, вие сериозно ли? Няма ли българи/българки за тая сладка позиция? Днесе марула с пържолка, утре пържолка с маруля, хахахахахах

    16:29 16.04.2026

  • 8 Новичок

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Раев":

    Феновете да плащат,хахаха ей какви иди0ти има по-тия ширини бре.

    16:31 16.04.2026

  • 9 Новичок

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Автора е завършил икономика ,от къде да знае как се пише.Нали си преписва от тук от там и после го изсипе тук и те така. Сега като отвори Инстаграма и ще видиш ,то Деми Роуз,то Азис,то Герито Николова пфу... що урви ще публикува.

    16:37 16.04.2026

  • 10 Кдкдкдк

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Диетоложка.

    16:57 16.04.2026

