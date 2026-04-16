Нутриционистката на Левски: Ако в клуба са доволни от моята работа, ще остана, тук много ми харесва

Този сезон на пейката на Левски във всеки мач може да се види една млада дама - нутриционистката Марина Ореа. 23-годишната испанка говори пред радио Canal Sur за престоя си при „сините“ и как вижда бъдещето си.
„Не знам дали съм първата жена в България, която стои на пейката по време на мачовете, може би е така, защото не съм виждала други. Има и други жени в българския футбол, но те работят в други сфери – маркетинг, реклама, социални мрежи. Работила съм в Англия и Италия, където има много жени във футбола, които стоят на пейката като част от щаба на отборите. Но в България не е така.
„След като приключиха ангажиментите ми с Уотфорд имах известен труден период и започнах да търся ново предизвикателство. По принцип не обичам да стоя в зоната си на комфорт. Свързах се с Левски, направихме интервю и започнах работа. Всички ме приеха много добре, а и за бързо се интегрирам в обстановката. Много съм доволна и от клуба, и от града – София е прекрасна. Българският език е доста труден, но вече знам някои базови думи.
Левски иска да е в крак със световните тенденции и прави всичко възможно да се развива. В клуба са наясно колко е важно възстановяването на играчите с правилно хранене след тежките тренировки и мачове. А това предпазва и от контузии.
Не мисля за далечното бъдеще, а само за този сезон. Левски е лидер в първенството и всички мечтаем за титлата. Но предстои най-тежката част от първенството и трябва да сме напълно концентрирани. След това ще видим какво ще правя. Ако в клуба са доволни от моята работа, ще остана, защото тук много ми харесва“, заяви Ореа.
3 ДрайвингПлежър
Кво стана с ДИЕТОЛОГ!!!! Кой ви дава дипломи бе пииииииппп че трият!
Как успявате с кокошите си мозъци да завършите образование!
Коментиран от #9, #10
16:14 16.04.2026
4 Бат Кольо Драгана
16:15 16.04.2026
5 Тая сигурно
16:17 16.04.2026
6 Раев
Коментиран от #8
16:19 16.04.2026
7 кьоравата майша
16:29 16.04.2026
8 Новичок
До коментар #6 от "Раев":Феновете да плащат,хахаха ей какви иди0ти има по-тия ширини бре.
16:31 16.04.2026
9 Новичок
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Автора е завършил икономика ,от къде да знае как се пише.Нали си преписва от тук от там и после го изсипе тук и те така. Сега като отвори Инстаграма и ще видиш ,то Деми Роуз,то Азис,то Герито Николова пфу... що урви ще публикува.
16:37 16.04.2026
10 Кдкдкдк
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Диетоложка.
16:57 16.04.2026