Венсан Компани: Байерн показа характер и заслужи триумфа срещу Реал Мадрид

16 Април, 2026 07:14 1 142 2

Баварците вече гледат уверено към следващото си предизвикателство в Шампионската лига

Ангел Лазаров

Байерн Мюнхен излезе победител от истински спектакъл срещу Реал Мадрид, след като надделя с 4:3 в драматичен реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига. С общ резултат 6:4 баварците си осигуриха място сред най-добрите четири, където ги очаква сблъсък с действащия шампион Пари Сен Жермен.

След последния съдийски сигнал старши треньорът на Байерн Венсан Компани не скри радостта и гордостта си от представянето на своите възпитаници.

„Това беше истински емоционален вихър! През цялото време владеехме топката и усещахме, че голът е въпрос на време. Но срещу Реал Мадрид никога не можеш да си спокоен – те са отбор, който наказва всяка грешка и разполага с изключително бързи футболисти,“ сподели белгийският специалист.

Компани акцентира върху психическата устойчивост и хладнокръвието, които неговият тим демонстрира в напрегнатите моменти.

„Момчетата показаха невероятна воля и характер, преодоляха трудностите и заслужиха тази победа. Подкрепата на феновете също беше безценна – те ни дадоха допълнителна енергия, когато най-много имахме нужда от нея. Запазихме самообладание и вярвахме, че нашият миг ще настъпи,“ допълни треньорът.

На въпрос дали това е най-значимият двубой в треньорската му кариера, Компани остана верен на философията си да гледа напред: „Винаги следващият мач е най-важният. Фокусирани сме върху полуфинала срещу ПСЖ и ще дадем всичко от себе си.“

Белгиецът коментира и неприятната ситуация с жълтия картон, който ще го лиши от правото да води отбора си от скамейката в първия полуфинал.

„Винаги се стремя да запазя спокойствие край тъчлинията, но когато мой играч лежи на тревата, е нормално да реагирам. Изненадан съм, че получих жълт картон – според мен санкцията беше прекалено строга,“ заяви Компани.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Винаги е ден за празник, когато прехвалените "бели балерини" загубят...

    Коментиран от #2

    07:53 16.04.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Да се радваш на чужди неуспехи винаги е повод за посещение на психолог! Калъф ! Байерн са супер достоен отбор и един от малкото на които подобава да победят Реал Мадрид понякога! Все пак от 14 години не бяха ги елиминирали! Между другото ако ми беше важно да се държа като субективен фен, тук е моментът да се спомене незаслужения втори жълт картон на Камавинга, но той идва само да покаже, че далеч не е вярно че Реал ги подпират! Има такива отсъждания и понякога помагат, понякога унищожават всичко! Факт е че Байерн опитваха здраво, не се предадоха и заслужено победиха! Респект пред достойная противник и Хала Мадрид!

    08:42 16.04.2026

