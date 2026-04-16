Венсан Компани: Байерн показа характер и заслужи триумфа срещу Реал Мадрид

Байерн Мюнхен излезе победител от истински спектакъл срещу Реал Мадрид, след като надделя с 4:3 в драматичен реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига. С общ резултат 6:4 баварците си осигуриха място сред най-добрите четири, където ги очаква сблъсък с действащия шампион Пари Сен Жермен.

След последния съдийски сигнал старши треньорът на Байерн Венсан Компани не скри радостта и гордостта си от представянето на своите възпитаници.

„Това беше истински емоционален вихър! През цялото време владеехме топката и усещахме, че голът е въпрос на време. Но срещу Реал Мадрид никога не можеш да си спокоен – те са отбор, който наказва всяка грешка и разполага с изключително бързи футболисти,“ сподели белгийският специалист.

Компани акцентира върху психическата устойчивост и хладнокръвието, които неговият тим демонстрира в напрегнатите моменти.

„Момчетата показаха невероятна воля и характер, преодоляха трудностите и заслужиха тази победа. Подкрепата на феновете също беше безценна – те ни дадоха допълнителна енергия, когато най-много имахме нужда от нея. Запазихме самообладание и вярвахме, че нашият миг ще настъпи,“ допълни треньорът.

На въпрос дали това е най-значимият двубой в треньорската му кариера, Компани остана верен на философията си да гледа напред: „Винаги следващият мач е най-важният. Фокусирани сме върху полуфинала срещу ПСЖ и ще дадем всичко от себе си.“

Белгиецът коментира и неприятната ситуация с жълтия картон, който ще го лиши от правото да води отбора си от скамейката в първия полуфинал.

„Винаги се стремя да запазя спокойствие край тъчлинията, но когато мой играч лежи на тревата, е нормално да реагирам. Изненадан съм, че получих жълт картон – според мен санкцията беше прекалено строга,“ заяви Компани.