Въпреки недоволството от съдийството: Реал Мадрид няма да подава жалба

Въпреки недоволството от съдийството: Реал Мадрид няма да подава жалба

16 Април, 2026 16:30 518 1

Директорите на Кралския клуб смятат, че изпращането на официална жалба е безсмислено и въпреки че недоволството им е очевидно, те смятат, че подобни действия само допълнително усложняват нещата

Въпреки недоволството от съдийството: Реал Мадрид няма да подава жалба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид не възнамерява да подава жалба в УЕФА относно червения картон на Камавинга по време на мача-реванш от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Байерн Мюнхен, съобщи АС.

Директорите на Кралския клуб смятат, че изпращането на официална жалба е безсмислено и въпреки че недоволството им е очевидно, те смятат, че подобни действия само допълнително усложняват нещата. По този начин Реал индиректно се разграничи от големия си съперник Барселона, който на два пъти подава жалби срещу съдийството на четвъртфинала от Шампионска лига срещу Атлетико.

Реал отпадна на четвъртфиналите, след като на реванша загуби от Байерн с 3:4 и бе елиминиран с общ резултат 4:6. Ключовият момент в мача бе спорен втори жълт карто за Камавинга, който остави с Реал с 10 души четири минути преди края и именно след тази ситуация баварците вкараха два гола и решиха мача в своя полза.

Изгонването на Камавинга предизвика сериозно недоволство в лагера на Реал. Капитанът Дани Карвахал, който не игра в този мач, беше заснет от Movistar Plus+ как се обръща към съдията Славко Винчич след решението: „Това е твоя ш....а вина“, визирайки спречкването, което възникна след изгонването на Камавинга.

Други играчи в миксзоната също намекнаха за недоволството си от решението на съдията. Милитао заяви, че това е несправедливост; Белингам каза, че не може просто така да се дадат два жълти картона и че това е шега; Рюдигер прехапа език и каза, че е по-добре да не говори в този момент; а Камавинга премина покрай репортерите, без да прави никакви изявления.


Подобни новини


  • 1 Трол

    0 1 Отговор
    Ами крайно време е да подадат, съдиите винаги са ги ощетявали много.

    16:42 16.04.2026

