Стив Макманаман за отровата, която убива Реал Мадрид

Стив Макманаман за отровата, която убива Реал Мадрид

16 Април, 2026 16:45 813 0

Играчите са невероятно могъщи, те са шефовете в Реал Мадрид

Стив Макманаман за отровата, която убива Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски национал Стив Макманаман, който игра за Реал Мадрид от 1999 до 2003 г., обясни пред TNT Sports защо е толкова трудно да си треньор на испанския гранд. Според него „играчите са шефовете в Реал Мадрид и това е "отровата, която убива отбора".

„Играчите са невероятно могъщи, те са шефовете в Реал Мадрид. Мисля, че това е същината на въпроса. Арне Слот е шефът на Ливърпул, Пеп Гуардиола е шефът на Манчестър Сити... докато играчите са шефовете на Реал Мадрид“, каза 54-годишният бивш футболист на Ливърпул (1990-1999) и Манчестър Сити (2003-2005).

Той е категоричен, че това не е от вчера, а е традиция футболистите да не слушат треньорите.

„След като треньорът им каже как да играят, те излизат и играят по съвсем различен начин. И винаги е било така“, сподели англичанинът, който преди време развълнува дори легендата Пеле.

Макманаман, който е играл 37 пъти за английския национален отбор, смята, че треньорът на Реал трябва да умее да балансира – хем да прави футболистите щастливи, хем да играят добре.

„Треньорът трябва да е голям тактик и психолог. В същото време трябва да може да прегърне играчите и да ги накара да се чувстват като най-важните, всичките 25. Футболистите трябва да се наслаждават на тренировките, не можеш да ги отегчаваш с твърде много тактическа работа и видео сесии. Тънка е границата между това да ги направиш щастливи и да играеш добре“, каза Макманаман и посочи Карло Анчелоти и Висенте дел Боске като примери за този баланс.

„Не мисля, че Шаби Алонсо бе един от крещящите специалисти. Той просто искаше да приложи стила, с който предизвика сензация в Леверкузен, но футболистите не го приеха добре. И много други големи треньори преди него си тръгнаха“, каза още той.


