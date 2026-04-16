Патрис Евра: Винисиус е досаден да се гледа

Бившият френски национал Патрис Евра разкритикува поведението на звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор.

"Винисиус е фантастичен играч, но неговото отношение наистина го подвежда. Театралностите, непрекъснатите реакции, досадно е да се гледа. Леко докосване и той пада на земята, търсейки червен картон, след което веднага става, сякаш нищо не се е случило", каза Евра.

"Миналата година беше Кимих. Миналата нощ – същата история отново. Фалове, реакции, след това се прави на жертва в медиите - това се превръща в модел", добави той.