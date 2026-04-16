Патрис Евра: Винисиус е досаден да се гледа

Патрис Евра: Винисиус е досаден да се гледа

16 Април, 2026 17:00 644 1

  • патрис евра-
  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • шампионска лига

Винисиус е фантастичен играч, но неговото отношение наистина го подвежда

Патрис Евра: Винисиус е досаден да се гледа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият френски национал Патрис Евра разкритикува поведението на звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор.

"Винисиус е фантастичен играч, но неговото отношение наистина го подвежда. Театралностите, непрекъснатите реакции, досадно е да се гледа. Леко докосване и той пада на земята, търсейки червен картон, след което веднага става, сякаш нищо не се е случило", каза Евра.

"Миналата година беше Кимих. Миналата нощ – същата история отново. Фалове, реакции, след това се прави на жертва в медиите - това се превръща в модел", добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 В този

    1 0 Отговор
    отбор ,май си избират играчите по арогантност или там имат психолог ,който работи с тях да ги прави толкова арогантни и нагли .

    17:14 16.04.2026

