Ига Швьонтек с летящ старт и нов треньор в Щутгарт – уверена победа и класиране за четвъртфиналите

16 Април, 2026 08:23 370 0

Полякинята има два трофея от турнира

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полската тенис звезда Ига Швьонтек демонстрира впечатляваща форма на старта на престижния турнир на клей в Щутгарт, част от календара на WTA 500. В първия си двубой под ръководството на новия си наставник Франсиско Роиг, двукратната шампионка от надпреварата не остави съмнения в класата си и се поздрави с категоричен успех. Швьонтек, която е трета поставена в основната схема, се изправи срещу германската надежда Лаура Зигемунд и я надигра с убедителното 6:2, 6:3.

Срещата продължи едва 88 минути, като полякинята впечатли с агресивна игра и стабилност от основната линия.

В хода на мача Ига реализира пет пробива, а само два пъти допусна да загуби подаването си – статистика, която ясно подчертава доминацията ѝ на корта.

Този успех осигури на Швьонтек място сред най-добрите осем в турнира, където тя ще очаква победителката от интригуващия сблъсък между шестата в схемата Мира Андреева от Русия и американката Алиша Паркс.


Подобни новини


