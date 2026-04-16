Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Микел Артета: Изключителен момент за всички, свързани с Арсенал!

16 Април, 2026 09:26 697 1

"Артилеристите" си осигуриха място сред най-добрите четири отбора в Шампионската лига

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арсенал доказа класата си на европейската сцена. Под ръководството на харизматичния мениджър Микел Артета, "артилеристите" си осигуриха място сред най-добрите четири отбора в Шампионската лига – постижение, което не се е случвало в клубната история от повече от век. След драматичен сблъсък с португалския гранд Спортинг, в който Арсенал спечели първия двубой и удържа нулево равенство в реванша, лондончани заслужено се поздравиха с класиране на полуфиналите.

Това е втори пореден сезон, в който тимът достига до тази фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

"Изключителен момент за всички, свързани с Арсенал! Да бъдем сред четирите най-силни отбора в Европа е невероятно постижение. Тази вечер ще остане в сърцата ни. Гордея се с целия екип и феновете ни. Вървим по път, по който този клуб не е стъпвал от 140 години", сподели развълнуваният Артета след последния съдийски сигнал.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализ

    0 1 Отговор
    Дребен испански некадърник!

    10:11 16.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове