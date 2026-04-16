Микел Артета: Изключителен момент за всички, свързани с Арсенал!

Арсенал доказа класата си на европейската сцена. Под ръководството на харизматичния мениджър Микел Артета, "артилеристите" си осигуриха място сред най-добрите четири отбора в Шампионската лига – постижение, което не се е случвало в клубната история от повече от век. След драматичен сблъсък с португалския гранд Спортинг, в който Арсенал спечели първия двубой и удържа нулево равенство в реванша, лондончани заслужено се поздравиха с класиране на полуфиналите.

Това е втори пореден сезон, в който тимът достига до тази фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

"Изключителен момент за всички, свързани с Арсенал! Да бъдем сред четирите най-силни отбора в Европа е невероятно постижение. Тази вечер ще остане в сърцата ни. Гордея се с целия екип и феновете ни. Вървим по път, по който този клуб не е стъпвал от 140 години", сподели развълнуваният Артета след последния съдийски сигнал.