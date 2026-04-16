Винисиус избухна срещу Белингам: Какво искаш? Затваряй си устата! (ВИДЕО)

16 Април, 2026 17:30 1 415 5

Отпадането поставя Реал Мадрид в трудна позиция

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев — Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид отпадна драматично от Шампионската лига след поражение с 3:4 от Байерн Мюнхен в реванша на „Алианц Арена“. Срещата предложи изключително напрежение и високо темпо, като германският шампион се възползва от факта, че беше с човек повече в последните минути, за да елиминира „кралете“ от надпреварата.

Отпадането поставя Реал Мадрид в трудна позиция и по отношение на сезона като цяло, тъй като тимът изостава на девет точки от Барселона в класирането на Ла Лига и отпадна от турнира за Купата на краля. Така се очертава възможността испанският гранд да завърши кампанията без спечелен трофей за втори пореден сезон.

В края на напрегнатия сблъсък камерите на Movistar уловиха момент на напрежение между Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Ситуацията възникна в 83-ата, когато общият резултат беше още 4:4. Тогава английският полузащитник реагира емоционално заради липсата на подаване при обещаваща атака, което доведе до словесна размяна между двамата футболисти.

Белингам демонстрира недоволство от решението на своя съотборник, а бразилецът отговори остро:

„Какво искаш? Какво искаш? Затваряй си устата!“.

Подобни реакции не са необичайни в двубои с висок интензитет и огромен залог, какъвто беше този на „Алианц Арена“. Въпреки това езикът на тялото на Винисиус в конкретната ситуация можеше да бъде по-умерен, особено с оглед на значението на срещата и необходимостта от запазване на концентрация в решаващите минути. Около 180 секунди Едуардо Камавинга беше изгонен за два жълти картона, което се оказа и решаващия момент в сблъсъка.


Свързани новини


  1 ми сирките

    8 11
    на фалиралия сепаратистки балон Фарса плетят интриги, а всъщност УЕФАлона съдията закла Кралете за поредна година

    17:40 16.04.2026

  3 Някой

    9 0
    Преди повече от 2 години съм коментирал, че трябваше да продадат Винисиус. Създава само проблеми. Също и Рюдигер. И Кархавал е с такова държане, но той поне е добър играч и можеше дори да спечели заслужено Златната топка, когато я спечели Родри. Покрай тях се учат и други.

    17:53 16.04.2026

  4 Писах

    1 0
    и преди мача - в настоящата им форма всяка добра оферта за Винисиус, Белингам и Мбапе трябва да се приеме. Първият е откровено вреден за клуба, да - асистенция вчера за гола на Мбапе, но изпуснати три чисти положения и съсипани поне пет обещаващи атаки. Белингам беше почти незабележим, този сезон по никакъв начин не оправдава надеждите, че той ще води халфовата линия, нито може да се каже, че е толкова добър централен полузащитник, нито получава топки в положения на десетка или фалшива деветка, както в първия си сезон. Мбапе заслужава най-много шансове, защото е от най-скоро, вкара много, трудно се намира такъв нападател, но дори и за него оферта, подобна на тази от арабите преди две години за Винисиус за над 300млн евро за Реал, не следва да се пренебрегва. Хора като Валверде, Гюлер, Куртоа остава извън прожекторите заради огромното медийно раздуване около тройката в атака.

    18:37 16.04.2026

