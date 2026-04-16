Винисиус избухна срещу Белингам: Какво искаш? Затваряй си устата! (ВИДЕО)

Реал Мадрид отпадна драматично от Шампионската лига след поражение с 3:4 от Байерн Мюнхен в реванша на „Алианц Арена“. Срещата предложи изключително напрежение и високо темпо, като германският шампион се възползва от факта, че беше с човек повече в последните минути, за да елиминира „кралете“ от надпреварата.

Отпадането поставя Реал Мадрид в трудна позиция и по отношение на сезона като цяло, тъй като тимът изостава на девет точки от Барселона в класирането на Ла Лига и отпадна от турнира за Купата на краля. Така се очертава възможността испанският гранд да завърши кампанията без спечелен трофей за втори пореден сезон.

Vinicius to Bellingham: "What do you want? What do you want? Shut your mouth!" pic.twitter.com/Ka3jc9G17I — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) April 16, 2026

В края на напрегнатия сблъсък камерите на Movistar уловиха момент на напрежение между Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Ситуацията възникна в 83-ата, когато общият резултат беше още 4:4. Тогава английският полузащитник реагира емоционално заради липсата на подаване при обещаваща атака, което доведе до словесна размяна между двамата футболисти.

Белингам демонстрира недоволство от решението на своя съотборник, а бразилецът отговори остро:

„Какво искаш? Какво искаш? Затваряй си устата!“.

Подобни реакции не са необичайни в двубои с висок интензитет и огромен залог, какъвто беше този на „Алианц Арена“. Въпреки това езикът на тялото на Винисиус в конкретната ситуация можеше да бъде по-умерен, особено с оглед на значението на срещата и необходимостта от запазване на концентрация в решаващите минути. Около 180 секунди Едуардо Камавинга беше изгонен за два жълти картона, което се оказа и решаващия момент в сблъсъка.