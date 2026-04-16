Днес и утре ще се изиграят мачовете от 29 кръг на Втора лига

Втора лига - 29 кръг:
16 април - четвъртък, 17:00 ч
Черноморец Бургас - Лудогорец II
Вихрен Сандански - Спортист Своге
Спартак Плевен - Фратрия
16 април - четвъртък, 18:00 ч
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик
17 април - петък, 17:00 ч
Беласица Петрич - Етър Велико Търново
ЦСКА II - Севлиево
17 април - петък, 18:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Янтра Габрово
17 април - петък, 19:30 ч
Дунав Русе - Марек Дупница
Миньор Перник - почива
