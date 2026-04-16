Левски привлича още испански експерти в клуба

16 Април, 2026 12:37 667 4

Новите попълнения в треньорския щаб ще бъдат фокусирани върху работата с подрастващите футболисти

Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанското влияние в столичния гранд Левски ще се засили още повече през предстоящото лято, независимо от развоя на шампионската битка. По информация на „Мач Телеграф“, към вече утвърдения наставник Хулио Веласкес и неговия екип ще се присъединят още двама специалисти от Иберийския полуостров.

Новите попълнения в треньорския щаб ще бъдат фокусирани върху работата с подрастващите футболисти в Академията на „сините“. Единият ще изпълнява ролята на методист, а другият ще бъде своеобразен „треньор на треньорите“, следящ за стриктното прилагане на зададените стандарти и методики. Тяхната основна задача ще бъде да уеднаквят тренировъчния процес между юношеските формации и първия отбор, така че младите надежди на Левски да се адаптират по-лесно към изискванията на мъжкия футбол.

Този стратегически ход е вдъхновен от испанския модел за развитие на футболисти, който от години се слави като един от най-успешните в Европа, редом с френския. Испания е известна с производството на световна класа играчи, а Левски се надява да почерпи от този опит и да изгради стабилна основа за бъдещи успехи.

С привличането на още двама испански експерти, клубът демонстрира амбиция да модернизира академията си и да създаде условия за израстване на следващото поколение „сини“ звезди. Очаква се новите лица да започнат работа още през лятната подготовка, като целта е да се изгради единна философия и стил на игра във всички възрастови групи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръндж

    2 1 Отговор
    Ще се присъединят още 5-6 негри.България започва да потъмнява,като Френцата и Англетерията.

    12:43 16.04.2026

  • 2 Красимир Петров

    2 2 Отговор
    Тези привличат чужденци,а дължат милиони на държавата

    Коментиран от #4

    12:57 16.04.2026

  • 3 СиниСмешници

    0 1 Отговор
    привличат разни испаднали в немилост, неуспяли, провалили се "експерти" хахах

    13:32 16.04.2026

  • 4 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Дължат, ама ги връщат разсрочено.....а не като Литекс-Етрополе-ЦСКА да си фалират умишлено отбора и заради някакви си милиони дългове да се откажат от историята си....ето това е жалко, а не че някой си плаща заемите навреме (както повечето българи имат задължения към банките)..... С една дума :ПРИПОЦИ... 🤣🤣🤣

    13:56 16.04.2026

