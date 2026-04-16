Левски привлича още испански експерти в клуба

Испанското влияние в столичния гранд Левски ще се засили още повече през предстоящото лято, независимо от развоя на шампионската битка. По информация на „Мач Телеграф“, към вече утвърдения наставник Хулио Веласкес и неговия екип ще се присъединят още двама специалисти от Иберийския полуостров.

Новите попълнения в треньорския щаб ще бъдат фокусирани върху работата с подрастващите футболисти в Академията на „сините“. Единият ще изпълнява ролята на методист, а другият ще бъде своеобразен „треньор на треньорите“, следящ за стриктното прилагане на зададените стандарти и методики. Тяхната основна задача ще бъде да уеднаквят тренировъчния процес между юношеските формации и първия отбор, така че младите надежди на Левски да се адаптират по-лесно към изискванията на мъжкия футбол.

Този стратегически ход е вдъхновен от испанския модел за развитие на футболисти, който от години се слави като един от най-успешните в Европа, редом с френския. Испания е известна с производството на световна класа играчи, а Левски се надява да почерпи от този опит и да изгради стабилна основа за бъдещи успехи.

С привличането на още двама испански експерти, клубът демонстрира амбиция да модернизира академията си и да създаде условия за израстване на следващото поколение „сини“ звезди. Очаква се новите лица да започнат работа още през лятната подготовка, като целта е да се изгради единна философия и стил на игра във всички възрастови групи.