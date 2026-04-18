Реал планира да подпише нов договор с нападателя Винисиус

Ръководството на Реал Мадрид планира да подпише нов договор с нападателя Винисиус Жуниор, съобщи "Марка", предаде БТА.

Според информацията, преговорите с 25-годишния бразилец и неговия агент ще започнат скоро. Играчът се присъедини към мадридския клуб през 2018 г. Настоящият договор на Винисиус, който е до лятото на 2027 г., е подписан през 2023 г.

Transfermarkt оценява стойността на играча на 150 милиона евро. Този сезон бразилецът е играл в 47 мача, отбелязвайки 17 гола и давайки 14 асистенции.