Реал планира да подпише нов договор с нападателя Винисиус

18 Април, 2026 11:11 896 1

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Ръководството на Реал Мадрид планира да подпише нов договор с нападателя Винисиус Жуниор, съобщи "Марка", предаде БТА.

Според информацията, преговорите с 25-годишния бразилец и неговия агент ще започнат скоро. Играчът се присъедини към мадридския клуб през 2018 г. Настоящият договор на Винисиус, който е до лятото на 2027 г., е подписан през 2023 г.

Transfermarkt оценява стойността на играча на 150 милиона евро. Този сезон бразилецът е играл в 47 мача, отбелязвайки 17 гола и давайки 14 асистенции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя само

    4 2 Отговор
    им бърка играта на Реал, както и другото ци га. не емпапе. Колкото по бързо ги разкарат толкова по добре. Разбира се и камавинга, Рюдигер, асенсио, турчетата, и тн. Остават само Куртоа и Валверде.

    13:11 18.04.2026

