Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн заплашен да играе без публика срещу ПСЖ

18 Април, 2026 16:42 1 140 1

  • байерн мюнхен-
  • псж-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига-
  • уефа

В УЕФА веднага започнаха разследване на инцидента, който може да доведе до няколко наказания за Байерн

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Байерн Мюнхен се молят шефовете на УЕФА да бъдат по-снизходителни и да не получат тежко наказание за безредиците след мача с Реал Мадрид в Шампионска лига. На 15 април германският тим спечели срещу испанския гранд с 4:3 в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига, а след мача журналисти получиха наранявания по време на бурната радост на феновете на домакините. Инцидентът стана заради нахлуване на терена на фенове на Байерн, които пробиха разделителните бариери след последния съдийски сигнал, предаде Gong.bg.

Пострадаха четирима от фотографите, разположени в определени медийни зони по страничните линии. Те били заобиколени от тълпата без възможност за отстъпление. На един от тях е разбита главата, а друг се е нуждаел от спешна медицинска помощ за наранявания, включително травма на гърба и раменете. Най-сериозно пострадал е фотографът на Ройтерс Кай Пфафенбах, който е бил повален на земята и за кратко е загубил съзнание, след като е бил стъпкан от привърженици.

В УЕФА веднага започнаха разследване на инцидента, който може да доведе до няколко наказания за Байерн. Със сигурност ще бъде наложена огромна глоба на клуба, а има вероятност и домакинството срещу ПСЖ от полуфиналите в ШЛ да се играе без публика.

Спортният директор на Байерн Мюнхен - Кристоф Фройнд, коментира случилото се и изрази надежда, че няма да се стигне до най-строгото наказание.

„Имаше много емоции и хаос в края на мача. Много съжаляваме, че пострадаха журналисти. Клубът е в контакт с тях, както и със съответните органи. Беше много емоционална вечер с необичаен обрат на събитията. Това не трябваше да се случва. Нашият стадион осигурява безопасност и атмосфера, в която всеки се чувства комфортно. Не се притесняваме и се надяваме, че можем да играем следващия мач пред нашите фенове“, каза Кристоф Фройнд.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ханс Думпфбауер

    0 0 Отговор
    Баварците са .....селяни.Най-меко казано.А в отбора им няма нито един баварец, има само двама немци

    22:10 18.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове