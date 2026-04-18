Байерн заплашен да играе без публика срещу ПСЖ

В Байерн Мюнхен се молят шефовете на УЕФА да бъдат по-снизходителни и да не получат тежко наказание за безредиците след мача с Реал Мадрид в Шампионска лига. На 15 април германският тим спечели срещу испанския гранд с 4:3 в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига, а след мача журналисти получиха наранявания по време на бурната радост на феновете на домакините. Инцидентът стана заради нахлуване на терена на фенове на Байерн, които пробиха разделителните бариери след последния съдийски сигнал, предаде Gong.bg.

Пострадаха четирима от фотографите, разположени в определени медийни зони по страничните линии. Те били заобиколени от тълпата без възможност за отстъпление. На един от тях е разбита главата, а друг се е нуждаел от спешна медицинска помощ за наранявания, включително травма на гърба и раменете. Най-сериозно пострадал е фотографът на Ройтерс Кай Пфафенбах, който е бил повален на земята и за кратко е загубил съзнание, след като е бил стъпкан от привърженици.

В УЕФА веднага започнаха разследване на инцидента, който може да доведе до няколко наказания за Байерн. Със сигурност ще бъде наложена огромна глоба на клуба, а има вероятност и домакинството срещу ПСЖ от полуфиналите в ШЛ да се играе без публика.

Спортният директор на Байерн Мюнхен - Кристоф Фройнд, коментира случилото се и изрази надежда, че няма да се стигне до най-строгото наказание.

„Имаше много емоции и хаос в края на мача. Много съжаляваме, че пострадаха журналисти. Клубът е в контакт с тях, както и със съответните органи. Беше много емоционална вечер с необичаен обрат на събитията. Това не трябваше да се случва. Нашият стадион осигурява безопасност и атмосфера, в която всеки се чувства комфортно. Не се притесняваме и се надяваме, че можем да играем следващия мач пред нашите фенове“, каза Кристоф Фройнд.